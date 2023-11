San Marino. Incontro di Repubblica Futura con il Ministro Marattin

Giovedì sera si è svolta a Riccione una cena organizzata dal gruppo provinciale di Italia Viva con la presenza dell’on.le Luigi Marattin, deputato della stessa IV, alla quale è stata invitata anche una rappresentanza di Repubblica Futura. L’invito ha permesso l’ulteriore rafforzamento dei rapporti fra le due forze politiche, entrambe appartenenti alla grande famiglia dei liberali e dei democratici europei e sostenitrici del progetto Renew Europe. Durante la serata ci sono stati momenti di riflessione e dibattito sulle prospettive dei liberal-democratici, che uniscono i nostri due Stati nella volontà di contrastare le forze più polarizzanti dello spettro politico. Nello scambio avvenuto con i rappresentanti di Repubblica Futura, i nostri consiglieri Sara Conti e Maria Katia Savoretti, la coordinatrice Mara Valentini, ed il membro del Coordinamento Roger Zavoli, l’on.le Marattin, considerata anche la sua carriera accademica come professore di economia all’Università di Bologna, si è reso disponibile a partecipare, nei prossimi mesi, ad un evento/dibattito a San Marino, nel quale affrontare i temi economici che in questo momento storico sono cruciali per il futuro del Paese, legati in particolare all’utilizzo della leva fiscale per il sostegno alle retribuzioni dei lavoratori e della crescita delle imprese, e la posizione del microstato dal punto di vista economico nel contesto del mercato unico europeo, temi che RF sta da tempo portando all’attenzione dell’aula. Ringraziamo Giorgia Bellucci, Presidente del gruppo provinciale di Italia Viva, per l’invito a questa serata, un gesto che ha rafforzato un legame costruito nel tempo tra le nostre forze politiche, che avvicina Italia e San Marino e apre la strada a collaborazioni future.

Comunicato Stampa