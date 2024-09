San Marino. Incontro tra Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, San Marino Innovation e una delegazione di imprenditori estoni

Nella giornata odierna l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio e San Marino Innovation hanno incontrato una delegazione di 30 imprenditori estoni. La visita, organizzata per il tramite dell’ambasciata estone, ha offerto l’opportunità di presentare le peculiarità della giurisdizione sammarinese ed esplorare potenziali partnership tra le due realtà ad un nutrito gruppo di imprenditori attivi in diversi ambiti del manifatturiero, incluso imballaggio e macchine industriali, dei servizi e del turismo. Gli imprenditori hanno così avuto modo di conoscere da vicino le opportunità di crescita e l’ambiente economico favorevole offerto dalla Repubblica di San Marino. Le due istituzioni sammarinesi hanno illustrato infatti le specificità del sistema imprenditoriale locale, i punti di forza della giurisdizione, ivi compreso il regime speciale previsto per le imprese innovative in un’ottica di match-making.

San Marino Innovation ha inoltre sottolineato l’importanza del settore digitale e delle nuove tecnologie, un’area in cui l’Estonia eccelle a livello mondiale. Durante l’incontro, sono state discusse possibili collaborazioni su progetti legati a tecnologie emergenti, sfruttando la visione all’avanguardia di entrambe le realtà.

L’incontro si è concluso con l’auspicio condiviso di aver posto le basi per future partnership commerciali e tecnologiche tra San Marino e l’Estonia, con un focus sull’innovazione e lo sviluppo sostenibile.