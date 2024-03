San Marino. INCONTRO TRA LA SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI E UNA DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Si è tenuta oggi a Palazzo Begni, la visita di una delegazione della Regione Emilia Romagna guidata dall’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con Ue, Paolo Calvano, e composta dal Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Francesco Frieri, da funzionari ed accolta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità e ampia condivisione, l’attuale percorso di maggiore integrazione europea, che è prossimo alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, ed un rinnovato impulso ai rapporti vigenti con la Regione emiliano-romagnola in conformità all’ Accordo di Collaborazione vigente dal 2013.

Il Segretario di Stato Beccari ha confermato la volontà di giungere presto a una rinnovata cornice dei rapporti bilaterali con la Regione Emilia Romagna, proprio in virtù della nuova collocazione europea di San Marino, incentrata sulla sua piena integrazione nel mercato unico. L’incontro ha inoltre consentito alle parti di coordinare gli sforzi sinora compiuti sul piano negoziale per giungere al traguardo politico di modifica dell’Accordo del 2013, auspicando che ciò possa avvenire in occasione di una prossima visita a San Marino del Presidente Stefano Bonaccini.

Il confronto è poi proseguito sulla trattazione degli aspetti prettamente tecnico-operativi livello più operativo, teso ad approfondire aspetti oggetto della piena collaborazione.

Particolare interesse ha suscitato il tema della trasformazione digitale e della collaborazione nell’ambito dei big data, nonché quello relativo alla cooperazione territoriale europea, alla luce dell’inclusione di San Marino nella Macro Regione Adriatico Ionica (EUSAIR) e nel Programma transnazionale IPA-ADRION e delle opportunità legate alla realizzazione di un Gruppo Territoriale Europea (GECT) a favore di uno sviluppo integrato dei rispettivi territori. In quest’ultimo ambito, le parti hanno discusso lo stato dell’attuale cooperazione e le prossime iniziative in programma per capitalizzare al meglio gli sforzi sinora intrapresi.

San Marino, 1 marzo 2024/1723 d.f.R.