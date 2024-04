Un uomo di 52 anni è stato dimesso dall’Ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente grave sul lavoro in un ristorante a Dogana. Ha subito lesioni serie all’occhio e al naso dopo aver urtato la testa contro una porta a molla. Anche se il bulbo oculare danneggiato è stato ricostruito, rimane in condizioni critiche. Deve tornare in ospedale entro due settimane per un altro intervento nella speranza di recuperare la vista nell’occhio ferito.