San Marino. Iniziata la ricerca dei candidati … di Paolo Forcellini

Si è ufficialmente aperta la caccia ai candidati da inserire nella lista dei vari partiti per le prossime elezioni, partiti gia’in forte fibrillazione dopo che i Capitani Reggenti hanno dichiarato la fine della legislatura. Una legislatura cominciata male, finita peggio. Iniziata male perchè nella compagine governativa facevano parte partiti con progetti e programmi non tutti condivisi fra loro. Finita peggio a causa dell’ulteriore grossa fattura che si é creata in occasione dell’elezione del Capitani Reggenti fra gli stessi partiti che formavano la maggioranza. Una elezione dalla quale é venuto fuori un clone del campo largo di italica matrice. Secondo i rumors da bar, la ricerca per accaparrarsi il meglio che la piazza é in grado di offrire è entrata nel vivo, e molto presto si saprà quali saranno i puledri che entreranno in pista per contendersi un posto al sole, anche se è un sole molto tiepido vista la situazione in cui versa la Repubblica. E speriamo siano puledri di razza, ben predisposti ed idonei al compito che gli apetta, scelti per qualità e capacità e per un dignitoso curriculum politico non per il loro petigree .Sarà certamente una corsa combattuta , sperando di non vedere alla linea di partenza ancora molti di coloro, che non accettano la dura legge dell’anagrafe ,e che, pur avendo primeggiato, nel bene o nel male, ai tempi loro, non sarebbero più in grado di fornire, pur nella loro saggezza ed esperienza, quel supporto di idee che i tempi di oggi richiedono.

Paolo Forcellini