San Marino. INIZIATA SOTTO BANCO LA CAMPAGNA ELETTORALE … di Paolo Forcellini

Nonostante i tempi siano prematuri, sembra già essere iniziata la campagna elettorale.

I partiti più attrezzati hanno già mandato in campo i loro afecionados, futuri candidati nelle liste che, per ragioni inspiegabili, fino al 20 maggio non saranno rese pubbliche.

C’é chi con una coreografia, chi con un’ altra, ma rigorosamente corredata con il simbolo del partito, fa da qualche giorno le apparizioni sui social.

Decisamente un nuovo e più efficace modo di fare propaganda questa di oggi, non certo paragonabile a quella di ieri fatta sulle piazze con comizi tenuti su palchi posticci, con l’unica nota positiva, che alla fine due fette di ciambella ed un bicchiere di Sangiovese non mancavano mai.

Per ora non tutti i leader sono scesi in campo anche se già pronti a farlo per cercare di convincere gli elettori a votarli.

Prepariamoci dunque ad assistere e sui social e nei futuri salotti politici, che andranno in onda sul nostro canale televisivo, ad una sfilata di news entry, fra quote rosa e giovani rampanti, che sperano di poter salire per la prima volta le scale del Palazzo Pubblico e di vecchie glorie che sperano di non doverle scendere definitivamente.

Sentiremo le medesime promesse, fritte e rifritte, quelle che tutti indistintamente da sempre fanno agli elettori con i soliti stantii slogans anche se aggiornati ed adeguati ai tempi.

Promesse per lo più disattese e programmi mai realizzati.

Ma ormai gli elettori, che non hanno l’anello al naso, sanno giudicare da soli senza che nessuno tenti di prenderli in giro.

Paolo Forcellini – Lo Stradone