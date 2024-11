San Marino. Iniziati stamattina i lavori di pulizia dell’Ausa: la Direttrice Ing. Giuliana Barulli e la squadra dell’AASPL già operativi per la sicurezza del territorio

Dopo la segnalazione pubblicata su GiornaleSM, che ha evidenziato l’accumulo di detriti nel fiume Ausa e il conseguente rischio di esondazione in caso di piogge intense, la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. I lavori di pulizia del fiume sono iniziati questa mattina sotto la guida dell’ingegnere Giuliana Barulli, direttrice dell’AASPL, insieme alla sua squadra operativa.

Il problema, portato all’attenzione pubblica da una foto diffusa sui social, ha suscitato grande preoccupazione da parte dei cittadini per la sicurezza idrogeologica del territorio. Situazioni simili, già verificatesi in regioni come l’Emilia Romagna e il sud della Spagna, hanno dimostrato quanto sia fondamentale intervenire preventivamente per evitare danni ingenti a infrastrutture e popolazione.

Già nella scorsa settimana, l’AASPL, su richiesta del Segreterio al Territorio Matteo Ciacci, aveva effettuato un’ispezione approfondita, individuando le aree più critiche lungo il corso d’acqua. Tra queste, il Parco Ausa è stato identificato come una zona particolarmente a rischio. La decisione di avviare i lavori senza indugi testimonia l’efficienza e il senso di responsabilità delle autorità coinvolte.

Questa mattina, mezzi e personale dell’AASPL hanno cominciato la rimozione dei detriti accumulati, concentrandosi inizialmente sulle sezioni più problematiche. L’intervento prevede non solo la pulizia del letto del fiume ma anche un controllo delle arginature e delle infrastrutture limitrofe, per garantire un deflusso ottimale delle acque.

Secondo quanto dichiarato dalla direttrice Barulli, i lavori proseguiranno nei prossimi giorni con un monitoraggio costante per assicurare la piena sicurezza del corso d’acqua e delle zone adiacenti. Questo intervento tempestivo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini e istituzioni e così deve continuare! Grazie alla segnalazione pubblica, la Segreteria al Territorio e l’AASPL hanno potuto agire con rapidità ed efficacia, dimostrando come la prevenzione sia l’arma migliore contro i rischi ambientali.

L’ingegnere Barulli ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su temi legati alla sicurezza idrogeologica, soprattutto in un periodo in cui i cambiamenti climatici rendono gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti e imprevedibili.

Grazie a un’organizzazione efficiente e a una risposta immediata, l’AASPL si conferma un punto di riferimento per la tutela del territorio.

I lavori sull’Ausa non solo garantiranno maggiore sicurezza per la comunità, ma rappresentano anche un segnale forte di attenzione e cura per l’ambiente e per il futuro di San Marino.

Marco Severini – direttore GiornaleSM