San Marino. Inizio anticipato e sguardo al biologico per la vendemmia 2024

La vendemmia 2024 a San Marino ha preso ufficialmente il via a Ferragosto, segnando un inizio anticipato rispetto agli anni passati. Lorenzo Canini, Presidente del Consorzio Vini Tipici, ha evidenziato, in un articolo sul settimanale Fixing, come le condizioni climatiche di quest’anno, caratterizzate da un’alternanza tra siccità e piogge intense, abbiano reso necessario questo anticipo. Nonostante le sfide, Canini si mostra fiducioso riguardo alla qualità delle uve che verranno raccolte.

Il clima del 2024 ha portato con sé sfide significative per i viticoltori sammarinesi. La combinazione di un inverno mite e la scarsità di precipitazioni hanno fatto sì che le uve maturassero più rapidamente. Tuttavia, il Presidente del Consorzio sottolinea che, nonostante queste difficoltà, la qualità delle uve è promettente. La raccolta è iniziata con le uve destinate alla produzione di spumante, seguita a ruota dal Moscato, con un calendario che proseguirà fino alla fine di settembre.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa vendemmia è il continuo progresso verso la produzione biologica. Canini ha confermato che oltre il 50% dei vini prodotti dal Consorzio Vini Tipici è ora certificato biologico, un traguardo importante per San Marino. L’introduzione di nuovi vini, come il Biancale 2023, primo vino a “Identificazione di Origine”, e la previsione di un rosso per il prossimo anno, testimoniano l’impegno del Consorzio nel valorizzare la produzione locale e sostenibile.

Con circa 100 soci che coltivano 90 ettari di vigneti, la vendemmia della Cantina San Marino coinvolge l’intera comunità vitivinicola. Durante questo periodo intenso, i viticoltori adattano i loro orari di lavoro per garantire che le uve siano raccolte nelle migliori condizioni possibili. Per le uve destinate alla produzione di spumante, la raccolta avviene nelle prime ore del mattino per evitare l’ossidazione, mentre a settembre, con temperature più miti, si lavora dalle 7 fino al tardo pomeriggio.