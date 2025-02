San Marino Innovation. Artificial Intelligence – Scenari Applicativi e Generative AI

San Marino Innovation presenta un nuovo Workshop dedicato all’Intelligenza Artificiale, intitolato Artificial Intelligence – Scenari Applicativi e Generative AI. L’incontro si terrà il 24 febbraio 2025 presso il Welcome Hotel di Dogana, dalle ore 14:30 alle 18:00. Durante l’evento, esperti del settore illustreranno le potenzialità e le applicazioni concrete dell’Intelligenza Artificiale nel contesto aziendale, fornendo un approfondimento su questa tecnologia in continua evoluzione.

Valerio Grassi, CEO di Atlas Advanced Technologies S.r.l. e in precedenza ricercatore al CERN di Ginevra, aprirà la giornata introducendo il concetto di Intelligenza Artificiale e il ruolo cruciale dei Big Data. Spiegherà come i dati rappresentino una risorsa strategica per le aziende, permettendo di prendere decisioni più informate e automatizzare processi complessi. Un focus particolare sarà dedicato al settore manifatturiero, con esempi pratici di applicazioni come la manutenzione predittiva e la gestione ottimizzata delle risorse. Verrà inoltre approfondita l’evoluzione dell’Industria 4.0 e 5.0, evidenziando il passaggio dall’automazione alla personalizzazione e alla sostenibilità dei processi produttivi.

Giulio Ancilli, CEO e Co-founder di Prometeo, concentrerà il suo intervento sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel processo di innovazione per le aziende. Dopo una introduzione sugli elementi caratteristici di questa tecnologia, verranno esplorate le sue potenzialità nel supportare le aziende nelle diverse fasi della creazione del valore. In conclusione, saranno trattate le principali questioni etiche e di privacy legate all’utilizzo di queste tecnologie.

L’incontro si concluderà con una riflessione sul futuro di questa tecnologia e sulle strategie per implementarla nelle aziende, fornendo strumenti pratici per iniziare a sfruttarne i benefici. Una sessione Q&A permetterà al pubblico di interagire con i relatori, chiarendo dubbi e approfondendo tematiche di interesse.

Al termine dell’evento, gli ospiti sono invitati a fermarsi per un aperitivo, un’opportunità per continuare la conversazione e fare networking in un ambiente informale.

L’evento è gratuito previa iscrizione: https://www.sanmarinoinnovation.com/comunicati-stampa/workshop-artificial-intelligence-scenari-applicativi-e-genai