San Marino Innovation: crescono utile e indotto. Bilancio 2023 Positivo

Anche l’esercizio 2023 si è chiuso con un bilancio molto positivo per la società e soprattutto per l’ecosistema delle imprese ad alto contenuto tecnologico che sono diventate 105: sono aumentati sia il fatturato totale (circa 78 milioni di euro) che il numero dei dipendenti assunti (272). Il 2023 si è concluso con un trend positivo per San Marino Innovation e anche il 2024 è iniziato con risultati altrettanto soddisfacenti. Per quanto riguarda l’esercizio 2023 il bilancio aziendale ha confermato nuovamente con un utile positivo, pari a 148.662,00 euro, raggiungendo un +7,87% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che va oltre il mero valore e riflette l’impegno di strategie mirate e di una gestione finanziaria orientata a garantire una crescita sostenibile nel lungo termine del Consiglio di Amministrazione guidato dal Presidente Ing. Lorenzo Spadoni. Durante il 2023 si è assistito a un incremento significativo delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, superando agevolmente la soglia delle 105 società incubate. Tale crescita è stata accompagnata da uno sviluppo sinergico dell’intero ecosistema legato a San Marino Innovation, come confermato dal progressivo aumento del numero di dipendenti delle imprese ad alto contenuto tecnologico stesse, che ha raggiunto alla fine del 2023 le 272 unità impiegate, registrando il 26,5% in più rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, si è evidenziato un notevole impatto sia a livello economico che sociale sul tessuto imprenditoriale sammarinese. A tal proposito, si evidenzia che il fatturato complessivo delle imprese certificate da San Marino Innovation ha superato i 78 milioni di euro. Oltre a ciò, il flusso di entrate per lo Stato è in continuo aumento, registrando un gettito derivate dall’imposta sugli utili pari a 255.131 euro nel 2021 e 275.000 euro nel 2022, mentre le stime per il 2023 indicano un valore di circa 750.000,00 euro.

“Dopo un intenso quadriennio in qualità di Presidente, lascio un’azienda sana, con una ottima solidità economica e squadra di lavoro autosufficiente ed affiatata.” – dichiara il Presidente del CdA, Ing. Lorenzo Spadoni.- “Tali risultati sono stati possibili grazie alla stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione formato da Enrico Zanotti, Diego Ercolani, Andrea Cecchetti, Marco Galassi e Lorenzo Amadori ed al team di San Marino Innovation composto dall’Avv. Michele Cervellini, Dott.ssa Anna Gasperoni, Dott. Giovanni Righi e Dott.ssa Linda Zavoli. Al momento di concludere il mio incarico, è gratificante constatare che il mio successore troverà una società robusta e ben avviata, su cui potrà costruire ulteriori architetture aziendali, anche nei settori che richiedono maggiore attenzione e sviluppo.”