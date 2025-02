San Marino Innovation ricerca una figura in ambito legale

L’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. ha avviato la selezione di una risorsa da inserire nel proprio organico con mansioni di impiegato/a in ambito legale. La figura professionale sarà chiamata a supportare le attività legate allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nella Repubblica di San Marino. Si richiede un titolo di laurea in discipline giuridiche, economiche o in ambiti affini, unitamente a conoscenza delle normative sammarinesi e buona padronanza della lingua inglese. Saranno particolarmente apprezzate esperienze pregresse in ambito giuridico-legale e la capacità di redigere documenti. Le principali funzioni riguardano il supporto alla stesura di atti normativi, la gestione di progetti complessi e l’attività di back office legata alla governance aziendale. La posizione prevede un contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, inquadramento al 4° livello della categoria impiegatizia e un impegno a tempo pieno di 39 ore settimanali. Tutti i dettagli relativi alla selezione e la documentazione necessaria sono disponibili nel bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto sanmarinoinnovation.com. Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo e- mail info@sanmarinoinnovation.com entro il 28 febbraio 2025.