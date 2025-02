San Marino Innovation: sempre più imprese e talenti

San Marino Innovation ha consolidato il proprio ruolo di motore dello sviluppo tecnologico e imprenditoriale, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’ecosistema sammarinese. L’Istituto ha il compito di creare un ambiente favorevole e stimolante per le imprese ad alto contenuto tecnologico che, a seguito dell’ottenimento della certificazione, accedono ad un percorso normativo agevolato della durata di 12 anni previsto dal Decreto Innovazione.

Nel 2024, 25 nuove imprese innovative sono entrate a far parte dell’ecosistema di San Marino Innovation, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Questo dato evidenzia come l’ambiente favorevole creatosi nel segno del Decreto Innovazione susciti interesse e consegua risultati. In particolare, imprenditori e società estere individuano in San Marino il giusto contesto in cui avviare spin-off delle proprie aziende, sviluppare progetti innovativi e consolidare le proprie attività, preferendo la Repubblica a discapito di altre giurisdizioni.

A riprova di ciò, ad oggi, il panorama ad alto contenuto tecnologico di San Marino si caratterizza per la presenza di 96 imprenditori esteri e 12 locali, confermando il processo di crescente internazionalizzazione.

Anche il dato riferito alle donne imprenditrici mostra una costante evoluzione positiva, passando dal 7% nel 2021 al 12% nel 2024, a segnalare un significativo progresso verso una maggiore bilanciamento di genere.

Il numero dei progetti presentati all’Istituto si è attestato sui 50 l’anno circa.

Delle 49 istanze sottoposte a valutazione nel corso del 2024, 21 sono state respinte poiché non aderenti ai requisiti di innovazione per mancanza di necessaria sostanzialità o per carenze nella solidità del business plan. Questo è il risultato di un processo selettivo sempre più rigoroso adottato dall’Istituto sotto la guida del Consiglio di Amministrazione, presieduto dall’Ing. Lorenzo Spadoni. A conferma dell’efficacia di questa strategia, il Presidente commenta: “Oggi l’ecosistema imprenditoriale di San Marino Innovation conta 73 imprese in Startup di I livello, 27 in Startup II livello e 9 nella fase finale Scale Up Acceleration, per un totale di 109 imprese ad alto contenuto tecnologico. Dal 2020, anno della mia nomina, abbiamo attratto progetti di valore, capaci di rafforzare il sistema economico sammarinese. La crescita costante del nostro ecosistema dimostra che puntare sulla qualità e la serietà paga.”

Imprese Innovative: fonte di attrazione di talenti in territorio

Le imprese ad alto contenuto tecnologico certificate da San Marino Innovation stanno contribuendo a trasformare il panorama lavorativo del Paese, creando nuove opportunità professionali in settori avanzati e favorendo l’evoluzione del mercato del lavoro. Un aspetto di fondamentale rilevanza in questo processo di cambiamento nel settore è legato alla crescente difficoltà per le imprese di reperire, a livello locale, professionisti con competenze tecniche altamente specializzate, indispensabili per lo sviluppo di progetti innovativi. Le aziende, tuttavia, avviano innanzitutto una ricerca approfondita sul territorio, cercando di individuare e valorizzare le risorse sammarinesi, anche attraverso opportunità di formazione e aggiornamento. Solo qualora le competenze richieste risultino non reperibili a livello locale, le imprese si orientano verso la ricerca di professionisti al di fuori dei confini sammarinesi. Tale approccio consente non solo di colmare un gap di competenze, ma anche di arricchire il panorama sammarinese con professionalità fortemente specializzate, favorendo così l’approdo di nuovi talenti in Repubblica.

Gli imprenditori del regime di innovazione rappresentano già di per sé un valore aggiunto per la crescita del contesto locale sviluppando progetti che contribuiscono ad elevare l’innovazione del Paese.

La Crescita Occupazionale

Dal 2022 a oggi, l’occupazione nel settore delle imprese ad alto contenuto tecnologico è aumentata significativamente, riflettendo una crescente domanda di competenze specializzate e un consolidamento delle realtà aziendali locali. Nel 2022, le imprese innovative contavano 215 occupati, di cui 49 part-time. Nel 2023, i numeri sono saliti a 272 occupati (61 part-time), mentre nel 2024 sono arrivati a 309, con un incremento del 13,6%, e solo 51 contratti part-time, segno di una maturazione del settore verso forme di occupazione più stabili.

“La riduzione dei contratti part-time è un chiaro segnale che il settore sta evolvendo verso un’occupazione più solida e qualificata”, sostiene il Direttore Operativo di San Marino Innovation Avv. Michele Cervellini. “Per le aziende questo significa una maggiore fidelizzazione delle risorse umane consentendo di investire sulle stesse, mentre per i lavoratori dipendenti delle imprese ad alto contenuto tecnologico rappresenta un incremento della stabilità e del valore del proprio rapporto di lavoro”.