San Marino. Insediamento della Commissione per le Pari Opportunità, della Commissione per le Politiche Giovanili e della Commissione CSD-ONU

Nella giornata odierna l’Ecc.ma Reggenza ha proceduto all’insediamento della Commissione per le Pari Opportunità, della Commissione per le Politiche Giovanili e della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU) a seguito della loro nomina da parte del Consiglio Grande e Generale.

Al termine delle rispettive sedute di insediamento sono risultati eletti:

– Nancy Mabel Martinazzo Coordinatore e Patrizia Pellandra Vice Coordinatore della Commissione per le Pari Opportunità;

– Erica Valentini Presidente e Luca Gasperoni Vicepresidente della Commissione per le Politiche Giovanili;

– Patrizia Gallo Presidente della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU).

San Marino, 3 febbraio 2025/1724 d.F.R.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE