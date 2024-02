San Marino. “Insieme a te Sabri, un centimetro alla volta”. Venerdì 9 febbraio, la presentazione del libro a Domagnano

Venerdì 9 febbraio 2024 alle 20,45, presso la Sala Montelupo del Castello di Domagnano è in programma la presentazione del libro di Gigi Mattarelli “Insieme a te Sabri un centimetro alla volta. La voglia di vivere è più forte di qualsiasi trauma”. L’iniziativa è promossa dall’editore del volume Grafikamente (Forlì) e vanta il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza della Repubblica di San Marino.

Il volume ripercorre le vicende umane di Sabrina Spada, una ragazza sammarinese che improvvisamente ha dovuto fare i conti con un imprevisto nella sua vita: un gravissimo trauma, causato da un incidente aereo avvenuto 12 anni fa, che le ha procurato pesanti difficoltà e disabilità a livello fisico e psichico. La narrazione di Gigi Mattarelli racconta il lungo e faticoso, ma entusiasmante percorso di rinascita di Sabrina, fatto di conquiste, ma anche di ricadute, per riassaporare la bellezza della vita. Un percorso su cui molta strada è stata fatta e molta ancora è da fare. Si tratta di un libro che racchiude un messaggio fortissimo, che emerge dalla storia di Sabrina: nella vita è assolutamente indispensabile, anche di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili, mantenere la voglia di vivere e dare valore con forza e determinazione ad ogni piccola conquista. Qualsiasi tipo di disabilità non può precludere a Sabrina e a nessun’altro, il desiderio di impegnarsi e di mettere tutto se stessi per raggiungere i propri obiettivi prefissati, compreso quello di essere felici.

Il volume, nato da un’esplicita richiesta della protagonista, desiderosa di condividere la propria storia, è frutto di un paziente lavoro di ricerca, tramite testimonianze raccolte dall’autore, di famigliari, amici e professionisti che a vario titolo hanno avuto relazioni importanti con Sabrina e che sono stati protagonisti, al suo fianco, del percorso di rinascita alla vita dopo il trauma. Alla presentazione parteciperà, oltre all’autore Gigi Mattarelli e a Sabrina Spada, anche Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Repubblica di San Marino. Sono previsti anche interventi di persone che hanno avuto un ruolo cruciale nella vita di Sabrina. Per volere della stessa protagonista, parte del ricavato della vendita del libro sarà destinato alla Fondazione Centro Anch’io di Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino), impegnata nella promozione di percorsi di vita autonoma per persone con disabilità.

San Marino, 8 febbraio 2024/1723 d.F.R.