San Marino. “Intelligenza artificiale: miti, limiti ed opportunità”. Libera presenta la sua serata pubblica a Domagnano … di Angela Venturini

“Tutti parlano, ma non tutti sanno”. Gilberto Piermattei, responsabile per l’organizzazione e la formazione di Libera, spiega così le motivazione che hanno mosso il partito ad organizzare una serata pubblica sull’Intelligenza Artificiale, mercoledì 22 gennaio, ore 20,30, sala Montelupo di Domagnano, dal titolo “Intelligenza artificiale: miti, limiti ed opportunità”.

Al suo fianco, in conferenza stampa, Emily Lazzari del gruppo giovanile e il Consigliere Luca Boschi. Il quale non perde l’occasione di fare il punto politico.

“Siamo nel momento in cui il Consiglio ha appena concluso i suoi lavori, mentre la Commissione finanze è nel pieno della maratona per esaminare la legge di sviluppo” introduce, sottolineando che con questi due passaggi si entra nel pieno della legislatura, dopo aver trascorso i primi mesi a smaltire l’arretrato di quella precedente. “C’è un buon clima di collaborazione in Commissione – rileva Boschi – perché c’è la possibilità di esaminare e confrontare gli emendamenti e si è già verificata l’approvazione di alcuni di essi presentati dall’opposizione, mentre alcuni della maggioranza sono stati stracciati”. Tutto questo grazie al nuovo metodo adottato dal governo, che ha stralciato dalla finanziaria i provvedimenti più legati allo sviluppo e quindi al programma di governo, rimandandoli ad un’apposita legge per agire con maggiore efficacia. In aggiunta, proprio in questi ultimi venti giorni sono già stati depositati i PDL sulla casa, sull’ICEE e sulla cittadinanza, che andranno in prima lettura a febbraio, in attesa che arrivi quello sulla riforma dell’IGR.

“Basterebbero solo questi provvedimenti a connotare la legislatura” chiosa Boschi, ponendo l’accento anche sulla serata, dove verrà affrontato un tema che genera entusiasmo, ma anche tante preoccupazioni e che, pertanto, è necessario approfondire.

“È un tema che tocca tutti –concorda Emily Lazzari – e sta già prendendo piede nel mondo del lavoro”. L’IA infatti è già ben presente nel mondo imprenditoriale, perché rende il lavoro più facile e veloce, ed è molto utile anche nel mondo della scuola, degli studi, della ricerca. “Per noi giovani che siamo nati con la tecnologia, è molto importante capire come utilizzarla al meglio, senza farci travolgere”.

Questo è il vero problema e, non a caso, per la serata pubblica a Domagnano sono stati invitati due relatori di primaria eccellenza: il Rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli e Flavio Corradini, ex Rettore dell’Università di Camerino, ora professore ordinario di informatica. Già in questa scelta, è leggibile il taglio che avrà la serata, ovvero la spiegazione dell’IA in chiave umanistica e in chiave tecnica.

“Il Rettore Petrocelli – anticipa Gilberto Piermattei – spiegherà come l’IA interagisce con le materie umanistiche e a livello sociologico. Corradini è uno scienziato, collabora con le imprese portando innovazione”. Puntualizza anche che Libera non entrerà nel sistema applicativo, perché le scelte su come procedere spettano alla politica, precisamente al governo e al Consiglio. Va da sé, che San Marino non potrà estraniarsi da questo percorso, che peraltro investe già l’Europa e che vede già pienamente operativi due giganti come USA e Cina. “Il nostro obiettivo – puntualizza Piermattei – è semplicemente mettere le persone in condizione di possedere gli strumenti di una maggiore conoscenza”.

È il primo evento della stagione post-congressuale e per i nuovi organismi di Libera, il settore cultura sarà uno di quelli tra i più importanti da trattare. Per questo, l’agenda si arricchirà ben presto di altrettanto interessanti appuntamenti.

Angela Venturini