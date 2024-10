San Marino. Interpellanza contro GiornaleSm. Dopo la calma Rf perde anche i primi pezzi appena tre mesi dopo il voto? … di Enrico Lazzari

Repubblica Futura perde pezzi? Apparentemente sì. E ciò sembra accadere già tre mesi dopo le ultime elezioni. Infatti, un ottavo del gruppo consigliare guidato da Nicola Renzi non ha sottoscritto la, vabbè evito l’aggettivo che mi verrebbe naturale scrivere… Non ha sottoscritto l’interpellanza che solo sette consiglieri, degli otto membri del gruppo consigliare di RF, hanno depositato lo scorso 4 ottobre e che suona come una forma di pressione verso GiornaleSm.

Non sta a me rispondere nel merito dei nove quesiti, tutti apparentemente finalizzati a gettare discredito su GiornaleSm e chi lo gestisce -che saprà senza dubbio replicare più che efficacemente da solo (leggi qui)-, ma la controversa azione dei “nipotini” di Alleanza Popolare mi ha fatto tornare la memoria alla lunga serie di domande che rivolsi -ben più di una volta- a personaggi di vertice di quel partito… Domande -a mio parere- di evidente interesse pubblico e che, ogni volta, rimasero insoddisfatte.

Forse, in Repubblica Futura, vorrebbero “imbavagliare” o delegittimare chi le pone, anziché rispondere? Non so… Sta di fatto che ancora attendiamo di sapere da RF, ad esempio, perchè l’ex Segretario di Stato alle Finanze del Governo AdessoSm, Simone Celli, nell’ambito dei fatti analizzati in un procedimento giudiziario conclusosi con la condanna in primo grado dello stesso e del Giudice Alberto Buriani -riconosciuti colpevoli entrambi del reato di “tentata concussione” ai danni della Presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti- che avrebbero agito per “rimuovere” gli ostacoli che Bcsm poneva sul buon fine della compravendita di Banca Cis da parte di Stratos, avrebbe -come risulta dagli atti processuali- “invitato” la Tomasetti ad “avvicinarsi a Nicola Renzi e Mario Venturini”, ambedue personaggi di primissimo piano di Repubblica Futura.

Perchè, mi suggerisce la logica, in una azione inserita negli atti di un processo chiusa con la condanna per tentata concussione Celli cercava di avvicinare la Presidente di Banca Centrale a Renzi e Venturini di Rf? Non credete che sia interessante ricevere, sulla vicenda, una risposta dai “nipotini” di AP?

Repubblica Futura, dimenticando il quesito “pendente”, invece che fa? Attacca chi queste domande -capisco siano scomode per un partito politico che vede i due personaggi chiamati in causa ancora in posizioni di vertice- le ha poste e le pone. Rispondere?

Sono tantissime le domande che, specie durante le udienze del processo “Buriani-Celli” di primo grado, sono state poste a Repubblica Futura senza trovare mai risposte chiare e, anzi, trovando talvolta reazioni scomposte spesso affidate -anzichè a GiornaleSm- alle pagine de L’Informazione o di altre testate.

Non vi sarà sfuggito che ho definito la formalmente legittima interrogazione parlamentare un attacco a GiornaleSm. Il motivo, anzi i motivi sono semplici. In questa, difatti, si gioca sull’equivoco, cercando indirettamente -tramite domande enon attraverso precise accuse, che poi andrebbero supportate da elementi oggettivi e concreti- di far passare il messaggio che GiornaleSm abbia dei finanziatori occulti.

E’ a mio parere in maniera estremamente grave trovandoci di fronte ad un atto parlamentare, equiparando gli stessi -presumo inesistenti- finanziamenti all’acquisto di inserzioni pubblicitarie. Rf, infatti, chiede al Governo di sapere “se vi siano Segreterie di Stato che, nell’ambito della autonomia di spesa loro spettante, abbiano finanziato a qualsiasi titolo anche mediante acquisto di spazi pubblicitari, la testata online rinvenibile al dominio giornalesm.com”.

Cara Repubblica Futura, l’acquisto di spazi pubblicitari, presumo regolarmente fatturati, non hanno nulla a che vedere con il finanziamento di una attività, ma è un semplice, ovvio scambio commerciale dove l’acquirente richiede un servizio e il venditore glielo fornisce. O, ogni banner pubblicitario è la prova di ogni finanziatore di GiornaleSm, come se, ad esempio, gli inserzionisti Giochi del Titano o Bkn -in quanto tali- possano essere considerati finanziatori di San Marino RTV, la Tv di Stato…

Che scivolone cari “nipotini” di AP…

Ma non è solo il governo nel mirino di quel partito di opposizione, il quale nella stessa interpellanza ha anche chiesto se Enti Pubblici, società di diritto privato partecipate direttamente o indirettamente dall’Ecc.ma Camera, soggetti privati abbiano contribuito al “finanziamento ovvero all’acquisto di spazi pubblicitari” su GiornaleSm.

Cara -si fa per dire- RF, che cosa c’entrano gli inserzionisti con i finanziatori? Forse, il vero intento dell’interpellanza -mi vien da pensare pensando male- era quello “disperato” di intimorire gli inserzionisti di GiornaleSm, che hanno scelto la stessa per le loro comunicazioni pubblicitarie per l’alta diffusione -forse unica localmente- che GiornaleSm riesce a garantire alle loro inserzioni pubblicitarie?

Mi sembrano due domandine semplici, più semplici di quelle attinenti le “ombre” piombate su Rf durante le udienze dei diversi procedimenti giudiziari in corso… Almeno su questa, da Rf, qualcuno riterrà doveroso rispondere?

Enrico Lazzari