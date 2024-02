San Marino. Interrogazione di Rf sul ”cocktail di benvenuto” di AR per i nuovi cittadini al Grand Hotel di Riccione

B. considerato che queste lettere sono state inviate agli indirizzi di residenza dei soggetti che le hanno ricevute; interrogano il Governo, ed in particolare il Segretario di Stato per gli Affari Interni per

I sottoscritti consiglieri, A. preso atto di una lettera inviata dal partito politico Alleanza Riformista, di cui fa parte anche il Segretario di Stato per gli Affari Interni, ad una serie di neo cittadini sammarinesi per invitare “te e la tua famiglia ad un incontro che abbiamo organizzato presso una sala del GRAND HOTEL di RICCIONE, Viale Antonio Gramsci n. 23, il prossimo sabato 2 marzo alle ore 18:00 […] condividendo insieme un cocktail di benvenuto accompagnato da un apericena a buffet”;

conoscere:

1. come abbia fatto Alleanza Riformista ad avere i dati anagrafici (nome e cognome) e di contatto (indirizzi di residenza) dei soli nuovi concittadini;

2. se tali dati siano stati richiesti all’Ufficio di Stato Civile e, se si, se tali dati siano a disposizione di tutte le forze politiche;

3. qualora tali dati non provengano dall’Ufficio di Stato Civile, se il Segretario abbia utilizzato la propria posizione per accedere ai dati e utilizzarli per una iniziativa politica di partito;

4. se sia stato richiesto il consenso, alle persone che hanno ricevuto l’invito, per l’utilizzo dei propri dati anagrafici e di contatto da parte di un partito politico per proprie iniziative promozionali, come previsto dalle normative sulla privacy (Legge n.171/2018 e successive modifiche);