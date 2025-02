San Marino. Interventi pulizia sponde Ausa. … Di un gruppo di cittadini sammarinesi residenti in Strada Caiese (Dogana)

Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alla Segreteria di Stato per il Territorio e agli Uffici competenti per l’intervento recentemente effettuato lungo le rive del fiume Ausa, nella zona di Strada Caiese (Dogana).

In qualità di residenti nelle immediate vicinanze del fiume, da anni segnaliamo la necessità di interventi periodici di manutenzione, attraverso richieste formali e raccolte firme. Fino a pochi giorni fa, l’area versava in uno stato di degrado, con sterpaglie alte oltre i due metri, che favorivano la presenza di animali e rappresentavano un potenziale rischio per la sicurezza e il decoro urbano. È importante sottolineare che il marciapiede adiacente al fiume è quotidianamente utilizzato da famiglie e bambini, rendendo ancora più urgente un’adeguata cura del territorio.

In passato, di fronte alla persistente necessità di manutenzione, alcuni residenti si sono attivati autonomamente per contenere la crescita della vegetazione, affidandosi all’aiuto di volontari. Tuttavia, riteniamo che la gestione e il mantenimento di queste aree debbano essere garantiti attraverso interventi sistematici e programmati.

Confidiamo che l’operazione recentemente eseguita rappresenti solo il primo passo di un piano più ampio e continuativo volto a garantire il decoro, la sicurezza e il benessere della comunità. La cura del territorio è un segnale di attenzione e rispetto nei confronti di chi lo vive, e auspichiamo che venga mantenuto un costante impegno in questa direzione.

Ringraziamo nuovamente per l’attenzione dedicata a questa istanza e restiamo fiduciosi in una collaborazione costruttiva per il futuro.

Cordiali saluti,

Alcuni cittadini residenti in Strada Caiese (Dogana)