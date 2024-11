San Marino. Intervento del Segretario del PSD Luca Lazzari al Congresso di Libera

ha aperto al dialogo con il centro riformista. Sono tutti segnali che alimentano perplessita? e, a tratti, amarezza, perche? trasmettono una negativita? che rischia di minare l’efficacia della nostra azione comune.

Forse le vecchie spaccature, le ferite del passato, non sono ancora del tutto superate. Forse viviamo male il rapporto competitivo che, inevitabilmente, si crea tra alleati della stessa area. Tuttavia, non possiamo permettere che questi problemi rendano disfunzionale il nostro progetto politico. Ne? possiamo ignorare i rischi che comporta per la stabilita? di governo.

Ma oltre alle difficolta? interne, c’e? un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi: l’attenzione che Libera mostra verso cio? che l’opposizione dice e fa: i ponti lanciati verso quei banchi, contribuiscono a smuovere un panorama politico gia? in fermento. Mentre AR e Motus discutono tra loro di possibili convergenze, la DC, dal canto suo, ha accennato a un’ipotetica apertura verso una soluzione di centro-destra. Tuttavia, siamo solo all’inizio della legislatura. Questi movimenti vanno letti come piccole scosse di assestamento, con una valenza limitata e dettati dalla naturale ricerca di posizionamento. Dinamiche che non devono distogliere la nostra attenzione dall’obiettivo principale.

Se siamo qui, in questa coalizione, e? perche? abbiamo scelto di governare. E se non vogliamo fallire in questo tentativo, e? il momento di agire con decisione. E? il momento di mettere da parte le esitazioni e, anziche? lamentarci di cio? che non funziona, rimboccarci le maniche e lavorare insieme per il bene del nostro Paese.

Il PSD offre ancora la sua disponibilita?. Se non possiamo oggi costruire un progetto di lungo termine, allora concentriamoci su un progetto che investa il presente. Un progetto per risanare il nostro sistema di sicurezza sociale, per far entrare aria nuova nel Paese, per modernizzare le nostre istituzioni, per valorizzare il lavoro e creare nuove opportunita?, per favorire le giovani generazioni, per dare finalmente una prospettiva di crescita al nostro sistema economico, per un Paese che sappia dialogare con l’Europa senza rinunciare alla propria identita?.