Consiglio Grande e Generale. Intervento di ieri del segretario Ciacci (territorio): ”Basta con le consulenze inutili e DIAMO IL VIA AI TANTI PROGETTI INFRASTRUTTURALI FERMI NEI CASSETTI da anni. Lavoriamo per valorizzare il tanto costruito esistente e per una importante manutenzione del nostro bellissimo territorio puntando anche sulla figura del CANTONIERE di zona”

PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI