San Marino. Intervista con Gianluca Plessi, Presidente dell’AWS: “Impresa Titanica, un Evento che Farà Sognare”

In occasione del prossimo grande evento di wrestling organizzato dall’Associazione Wrestling San Marino (AWS) – Impresa Titanica – abbiamo avuto l’onore di parlare con il Presidente Gianluca Plessi, che ci ha offerto una panoramica esclusiva di ciò che i fan possono aspettarsi il 5 ottobre presso la Polisportiva Union 81 di Portile di Modena.

Presidente Plessi, cosa ci può dire riguardo all’attesissimo main event di Impresa Titanica?

Plessi: “Senza dubbio, il match più atteso della serata è quello che vede protagonista il nostro Campione Nazionale del Titano, Conte McStevenson. Il suo regno da campione è stato monumentale, ma la vera scintilla è la sua rivalità con Zar, il suo ex compagno di tag team. Questo scontro ha fatto sognare grandi e piccini. La storia tra McStevenson e Zar è una di quelle che il pubblico ama: due atleti che una volta erano alleati e che ora sono diventati nemici giurati. È una rivalità che racchiude il vero spirito del wrestling, dove la passione e l’orgoglio prendono il sopravvento.MA IN QUESTO MOMENTO LA LORO STORIA NON E’ CONCLUSA e Conte McStevenson dovrà vedersela con con un avversario a sorpresa che il DIRETTORE GENERALE ONOREVOLE MALACARNE HA GIA SCELTO MA CI RIVELERA ALLO SHOW. ”

E per quanto riguarda il futuro del campionato di coppia? Giant Warrior sta portando avanti una sfida difficile.

Plessi: “Esattamente. Giant Warrior, uno dei nostri atleti di punta, sta portando avanti una sfida incredibile. Attualmente, è campione di coppia da solo, in attesa di trovare un partner all’altezza per continuare la sua straordinaria corsa. È un vero esempio di forza e determinazione, e sono certo che molto presto troverà il compagno giusto per difendere il titolo con successo. Questa sua battaglia solitaria è uno degli aspetti che rende il wrestling così imprevedibile e affascinante.”

Parliamo del match di unificazione tra Liam Rangoni e Carnefix. Cosa rende questo scontro così speciale?

Plessi: “Questo è un match che definire ‘epico’ sarebbe riduttivo. Liam Rangoni, la ‘Saetta’ e ‘Voce del Popolo del Titano’, è attualmente il Campione dei Pesi Leggeri Thunder, mentre Carnefix, l’assassino senza pietà, detiene la cintura di Campione Academy. L’unificazione delle due cinture è un evento rarissimo nella storia della nostra federazione e rappresenta l’occasione perfetta per vedere chi dei due dominerà il ring. Carnefix è un mostro sul quadrato, ma Liam ha dalla sua l’agilità e il supporto dei fan. Sarà una sfida assolutamente da non perdere.”

La faida tra Jacob e Walter Ego per il Titolo Televisivo del Titano sembra molto interessante. Che ne pensa?

Plessi: “Quella tra Jacob, ‘l’uomo preferito dai manicomi’, e Walter Ego è una delle rivalità più colorite e sorprendenti del nostro roster. Jacob è imprevedibile, una vera mina vagante sul ring, mentre Walter Ego porta con sé una presenza scenica che cattura il pubblico. Il Titolo Televisivo del Titano è un simbolo molto ambito, e questa faida rappresenta l’essenza stessa dell’intrattenimento: caos, carisma e tanto, tanto spettacolo.”

Oltre ai match, sappiamo che l’AWS è impegnata anche in attività di volontariato. Ci può dire qualcosa a riguardo?

Plessi: “Sì, uno degli obiettivi della nostra federazione è quello di collaborare con le associazioni di volontariato del territorio. Vogliamo utilizzare il wrestling come strumento per promuovere valori positivi, inclusione e solidarietà. Stiamo già iniziando a discutere con alcune realtà locali per avviare progetti concreti. Crediamo che lo sport possa avere un impatto profondo nella vita delle persone, specialmente dei più giovani.”

Un ringraziamento speciale va anche alla comunità di Portile, vero?

Plessi: “Assolutamente sì. Voglio ringraziare di cuore Portile, in particolare il presidente Panzani e Davide Ponzoniper averci dato la possibilità di organizzare questo evento. Ma il mio ringraziamento più sentito va a Chris Guadagno, un vero factotum della nostra organizzazione, un amico fraterno che incarna il significato della parola ‘sobrietà’ e dedizione al lavoro. Chris, grazie di tutto, questo evento non sarebbe possibile senza di te.”

Presidente Plessi, come vede il futuro dell’AWS? E ci sono novità per gli sponsor?

Plessi: “Il futuro dell’AWS è luminoso, ma per continuare a crescere e offrire spettacoli di qualità, abbiamo bisogno di nuovi sponsor. Il nostro obiettivo principale è allenare i giovani talenti senza gravare economicamente sulle loro famiglie. Il wrestling è uno sport che insegna disciplina, rispetto e spirito di sacrificio, valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. Speriamo che aziende e privati vedano in noi una possibilità di investimento non solo economico, ma anche sociale.”

Un evento che si preannuncia spettacolare, un’organizzazione in crescita e un futuro che si prospetta entusiasmante: Impresa Titanica sarà sicuramente un evento indimenticabile per tutti gli amanti del wrestling e non solo!