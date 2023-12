San Marino. Introduzione di tariffe fisse e Sociali per energia elettrica e gas da A.A.S.S.

L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e L’Energia ha recentemente introdotto tariffe fisse per i servizi di energia elettrica e gas naturale, secondo la delibera n. 6/2023 del 17 novembre 2023. A.A.S.S. pubblicherà offerte semestrali per tali tariffe, applicabili a utenti domestici e non domestici con specifici limiti di consumo. Queste tariffe saranno valide per 12 mesi, con una proposta speciale per l’anno 2024 disponibile dal 18 dicembre 2023.

Inoltre, gli utenti con consumi elevati possono richiedere tariffe fisse personalizzate, seguendo le linee guida del Decreto Delegato n.145. Una finestra speciale di richiesta è stata aperta dall’11 al 13 dicembre 2023 per questi consumatori.

Parallelamente l’Autorità ha stabilito tariffe sociali per i servizi di energia elettrica, gas naturale e idrico per utenti domestici, valide dal 1 gennaio 2024, come definito nella delibera n. 5/2023 del 17 novembre 2023. Queste tariffe sono accessibili agli utenti che soddisfano determinati criteri di reddito e altre condizioni specificate nel Decreto Delegato n.93.

A.A.S.S. offre anche un credito in bolletta per utenti domestici che hanno ridotto significativamente i loro consumi di gas naturale ed energia elettrica, come parte delle misure per il contenimento dei costi energetici.

Per maggiori dettagli e per accedere alle modulistiche necessarie, gli utenti possono visitare il sito www.aass.sm. Queste misure rappresentano il continuo impegno di A.A.S.S. per supportare i suoi utenti e gestire efficacemente i costi energetici a San Marino