San Marino. Invasione di steampunk allo Steam Party di San Marino Comics

L’Associazione San Marino Comics è lieta di annunciare il grande successo dell’evento Steam Party,

il festival steampunk della Repubblica di San Marino. Con la partecipazione di circa 2000 persone

durante il weekend, l’evento ha segnato un momento memorabile per la comunità steampunk e

gotica.

La mostra mercato è stata accolta con entusiasmo dove artigiani del fantastico hanno esposto e

venduto vere e proprie opere d’arte da esporre in casa o da indossare. L’area ingaggiante realizzata

all’interno della sede dell’Università di San Marino ha visto tanta partecipazione di persone per

vedere la mostra di opere steampunk realizzate con mattoncini Lego e le armi steampunk create

con pistole Nerf. Opere che hanno davvero attirato l’attenzione dei visitatori, i quali hanno anche

avuto la possibilità di intrattenersi giocando a giochi da tavolo e di ruolo nei tavoli coordinati dal

gruppo coordinato da Play Festival del Gioco di Modena.

L’area Tattoo invece ha visto un notevole afflusso di persone desiderose di immortalare lo spirito

dell’evento sulla propria pelle. Nel frattempo le sfilate e le interviste sul palco hanno intrattenuto il

pubblico, culminando nello spettacolo di fuoco e luci durante l’evento musicale con il DJ del sabato

sera.

Nella giornata di domenica, dopo lo spettacolo di magia organizzato dal Festival internazionale della

Magia di San Marino, oltre 100 costumi unici e sorprendenti hanno sfilato per le contrade del centro

storico mentre la giuria tecnica ha premiato numerosi figuranti con premi offerti dagli esercenti del

centro storico di San Marino. Questa edizione infatti ha registrato la presenza contemporanea di

oltre 150 costumi, confermando questa settima edizione dello Steam Party quella più partecipata di

sempre.

L’Associazione San Marino Comics ringrazia la Segreteria di Stato per il Turismo, la Giunta di Castello

di Città, l’Ufficio Turismo, l’ Università di San Marino, la Cassa di Risparmio di San Marino, tutti i

partecipanti e il pubblico presente all’evento e annuncia l’appuntamento imperdibile con il San

Marino Comics Festival il 23-24-25 agosto, uno dei festival di cultura POP più apprezzati d’Italia che

anche quest’anno sarà arricchito dal fascino steampunk e da tantissimi altri contenuti che spaziano

dal mondo fantascientifico di Star Wars a quello fantasy del Signore degli Anelli, senza tralasciare il

fumetto, la musica e il mondo cosplay.

Per ulteriori informazioni sull’evento visitate il sito ufficiale di San Marino Comics all’indirizzo

www.sanmarinocomics.com | steampunk@sanmarinocomics.com .

