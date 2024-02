San Marino. Invito alle Associazioni: partecipate all’evento ‘Tuttavia…che Spettacolo!’ per la mototerapia e la mostra del volontariato a San Marino”

Spett.li Associazioni,

Attiva-Mente, in collaborazione con Batticinque, organizza per il quarto anno consecutivo l’Evento “Tuttavia…che Spettacolo!” – la Mototerapia a San Marino.

Si tratta di una manifestazione a carattere culturale, sportivo e terapeutico legato al mondo dei motori, e quest’anno si terrà nelle giornate 13, 14 e 15 Settembre presso l’Ospedale di Stato il venerdì mattina, mentre per la restante parte al Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle, nelle adiacenze del Multieventi.

Come negli anni precedenti, la parola “Spettacolo” assume significati che vanno oltre al rombo dei motori o l’esibizione di talenti e abilità artistiche e musicali, ma esprime elementi più profondi e di qualità come il recupero sociale, l’inclusione e la bellezza dello stare assieme, valori che passeranno in rassegna da protagonisti durante le giornate di attività.

Ebbene, l’idea quest’anno è di realizzare possibilmente una “mostra del Volontariato”, non tanto perchè la manifestazione precede di una settimana un’importante “manifestazione espositiva”, Sport in Fiera, ma perche dal nostro punto di vista, anche l’opzione “Volontariato in Fiera” è altrettanto importante.Vogliamo, infatti, porre attenzione al cuore ed all’anima del volontariato: quali valori vengono espressi tramite il volontariato e come esso sia un’espressione di democrazia e solidarietà. Ciò che vogliamo fornire all’Amministrazione, alla politica, agli Enti privati e ai cittadini tutti, i giovani in particolare, è l’idea che il volontariato non sia solo una risorsa in termini di forza lavoro per attività utili ed essenziali per la società, ma come esso rivesta un ruolo importante nella coesione sociale, nella crescita personale e nelle relazioni interpersonali. Il Volontariato apre la strada per rendere i valori civili e di educazione alla cittadinanza una realtà possibile per le nuove generazioni.

Il presente Invito è rivolto a TUTTE le associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che svolgono in via principale o esclusiva un’attività d’interesse generale.