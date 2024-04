San Marino. Iscrizione alle graduatorie per gli Asili Nido Statali anno 2024

Le domande di iscrizione alle graduatorie per l’accesso agli Asili Nido Statali, valide anche per l’accesso ai posti presso i servizi privati convenzionati, per i cittadini sammarinesi o residenti e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, possono essere presentate, presso gli uffici della Direzione della Scuola d’Infanzia e del Nido per l’Infanzia, in via J. H. Dabrowski n. 1, San Marino:

durante tutto l’anno, dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Il modulo di iscrizione è reperibile presso la Direzione

o sul sito www.infanzia.educazione.sm

Per i cittadini non sammarinesi e non residenti è richiesta copia del permesso di soggiorno ordinario o del permesso per minori da aggiornare alla scadenza.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine

di età compresa tra 0 e 30 mesi

Si precisa che:

-le domande presentate entro il 30 giugno 2024 verranno inserite nelle graduatorie valide per gli ingressi di ottobre-novembre 2024.

-le domande presentate entro il 31 ottobre 2024 verranno inserite nelle graduatorie valide per gli ingressi di febbraio-marzo 2025.

San Marino, aprile 2024/1723 d.F.R.

Contatti: tel. 0549883438 – e-mail: info.asilinido@pa.sm