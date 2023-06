San Marino. ISS: a partire dal 1° luglio è possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo

Si informa che dal 1° luglio si possono presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese.

In base alla Legge 8 Maggio 2009 n. 64, il diritto sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a €. 8.500,00. La domanda, relativa all’anno 2022, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2023 all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Assegni Familiari – compilando l’apposito modulo, disponibile presso tale Ufficio o scaricabile dal sito www.iss.sm (Area “Scarica Modulistica”) allegando alla suddetta domanda:

– Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare da parte del richiedente, presso l’Uff. Assegni Familiari, munito di marca da bollo da € 15,00 e un documento d’identità;

– In particolare per le detrazioni forfettarie previste al punto 4 dell’art. 2 lettere a) e b) è necessario allegare idonea documentazione attestante che il mutuo/i si riferiscano all’abitazione di residenza con suddivisione delle quote in conto capitale e quote in conto interessi;

– Per la lettera c), copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento canone per l’anno 2022;

– Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione, si richiede copia della stessa con relativa omologa;

– Copia dichiarazione dei redditi presentata all’estero;