San Marino. ISS. Aggiornamento dei numeri di telefono per le farmacie di Gualdicciolo e Faetano 

Si avvisa la cittadinanza che, a partire da questa settimana, i numeri di telefono delle farmacie di Gualdicciolo e Faetano sono stati aggiornati. In particolare, per contattare la farmacia di Gualdicciolo, bisognerà digitare il numero 0549 986223, mentre per contattare la farmacia di Faetano, bisognerà digitare il numero 0549 986224. I vecchi numeri di telefono rimarranno attivi ancora per un breve periodo e le telefonate ricevute saranno reindirizzate ai nuovi numeri dei centri.

Restano invariati i numeri di telefono delle altre farmacie.

Ufficio Stampa, 02 aprile 2024