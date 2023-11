San Marino. ISS: Avviate le procedure per la ristrutturazione e l’ampliamento del reparto di Oncologia

Sono state avviate le procedure per poter eseguire i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’Ospedale di Stato. Si tratta di un intervento strutturale di notevole importanza che prevede la modernizzazione delle attrezzature e degli ambienti del reparto e l’ampliamento dei suoi spazi, in un’ottica di maggior assistenza e comfort per gli assistiti.

L’obiettivo è di offrire ai pazienti oncologici una migliore qualità di vita e di cura, in linea con i migliori standard internazionali. I lavori saranno finanziati dall’ASLEM, l’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e Emopatie Maligne.

Proprio in occasione del convegno “Il Dono che cura”, in programma domani, sabato 18 novembre alla Villa BAC di Falciano, avverrà una prima presentazione del progetto di ristrutturazione del reparto, da parte della Presidente dell’ASLEM Patrizia Cavalli e del Direttore della UOC di Oncologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Mario Nicolini.

“Un progetto ambizioso e innovativo, che prevede la ristrutturazione e l’ampliamento del reparto esistente, con una grande attenzione alla salute e cura dei nostri assistiti – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Il nostro obiettivo è di garantire ai pazienti oncologici una cura di qualità, personalizzata e multidisciplinare, in un ambiente confortevole e umano. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, in particolare i nostri operatori sanitari e l’ASLEM, per l’impegno e la sensibilità dimostrati. Sono convinta che la sanità sammarinese potrà essere sempre più all’avanguardia e competitiva a livello internazionale, grazie alla sinergia tra istituzioni, professionisti e società civile”.

“Quello che era previsto lo stiamo realizzando – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Al miglioramento delle attività tecnico-specialistiche si aggiunge il progetto di ristrutturazione sostenuto dall’Aslem che determinerà migliori condizioni di accoglienza e di permanenza dei pazienti. Per questi motivi l’ISS è particolarmente grato alla Presidente dell’Associazione e a tutti i donatori per aver dedicato tanta attenzione ad un settore così fragile cui tutti noi dedichiamo la massima attenzione”.

Nelle scorse settimane si sono già svolti alcuni sopralluoghi tecnici e sono stati eseguiti dei campionamenti. Durante i lavori, il reparto continuerà a funzionare regolarmente, garantendo la continuità assistenziale ai pazienti.

Ufficio stampa, 17 novembre 2023