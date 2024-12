San Marino. ISS: Da gennaio 2025 nuova modalità per inserire i congedi per i prestatori d’assistenza 

L’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che è disponibile un nuovo strumento online per la gestione dei permessi dedicati ai prestatori d’assistenza, come previsto dalla Legge 14 settembre 2022 n. 129, Art. 27.

Gli utenti potranno infatti accedere al servizio attraverso il portale ufficiale www.pa.sm, dove è già possibile da qualche mese, in maniera facoltativa, inserire il riepilogo delle ore di utilizzo dei congedi con una modalità semplificata e rapida. Per agevolare l’utilizzo del nuovo sistema è stata predisposta una guida in formato PDF con istruzioni dettagliate, che tutti i cittadini sammarinesi possono scaricare nella sezione modulistica della pagina dedicata alla medicina legale e fiscale del sito www.iss.sm.

Tale nuova procedura diventerà obbligatoria da gennaio 2025: non saranno infatti più accettati invii cartacei tramite email, fax o consegna a mano.

Si ricorda infine che l’inserimento on line dei congedi per prestatori di assistenza non sostituisce la comunicazione preventiva al proprio datore di lavoro, come previsto dalla Legge 14 Set. 2022 nr. 129 Art. 27 punto 5.

Ufficio stampa, 11 dicembre 2024