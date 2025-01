San Marino. ISS: Dal 4 al 8 febbraio si svolgeranno le giornate del Banco Farmaceutico 2025

Questa mattina gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza organizzatori e volontari

Da martedì 4 a sabato 8 febbraio, tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco nelle farmacie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, una iniziativa di solidarietà ideata per raccogliere medicinali da donare alle persone in condizioni di povertà sanitaria.

L’evento, organizzato in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus, è la 15a volta che viene organizzato a San Marino, e gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza e del Patrocinio dell’intero Congresso di Stato.

E questa mattina, il Segretario di Stato Mariella Mularoni, insieme al Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, al Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi, al Membro del CDA della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus Paolo Cainelli e al delegato di zona per San Marino, Marina Corsi, sono stati ricevuti in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, presentando i lodevoli risultati raggiunti dalla raccolta del farmaco in territorio in questi ultimi anni.

L’edizione 2025 vedrà coinvolte, anche quest’anno, le farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore: i farmaci che si potranno donare – previo acquisto – sono quelli senza obbligo di ricetta e già predisposti negli espositori dedicati.

Negli ultimi anni, le farmacie sammarinesi si sono attestate ai primi posti per raccolta di medicinali tra gli oltre 4.900 esercizi italiani aderenti all’iniziativa, a conferma della particolare sensibilità e generosità dei cittadini della Repubblica di San Marino.

Durante tutta la giornata di sabato 8 febbraio, oltre al personale in turno nelle farmacie, si aggiungeranno circa 60 volontari che si alterneranno, in turni di due ore ciascuno, per informare e supportare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare. Tutte le confezioni di medicinali raccolte, come in passato, saranno destinate alla Caritas San Marino-Montefeltro.

“Partecipare a questa iniziativa è per noi una conferma dell’impegno costante dei sammarinesi nel garantire il diritto fondamentale alla salute. Ogni donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà verso chi si trova in difficoltà sanitaria – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Siamo sicuri che la nostra comunità saprà ancora una volta rispondere con generosità a questa importante causa”.

“Continuare a supportare il Banco Farmaceutico è una priorità per l’Istituto per la Sicurezza Sociale – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Questa iniziativa non solo rafforza il ruolo delle farmacie come punto di riferimento sanitario, ma dimostra anche l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per migliorare il benessere collettivo, in particolare dedicandosi alle persone più bisognose“.

Ufficio Stampa, 09 gennaio 2025/1724 d.F.R.