San Marino. ISS: Due nuovi appuntamenti per la campagna di vaccinazione contro l’HPV 

Sono in programma due nuovi appuntamenti per la campagna vaccinale lanciata dall’Istituto Sicurezza Sociale contro il virus HPV: in particolare, mercoledì 27 novembre alle ore 17, si terrà un nuovo incontro dedicato a genitori e adolescenti, con lo scopo di informare le assistite e gli assistiti sui principali fattori di rischio legati a questo virus.

Successivamente, è previsto anche un nuovo Open Day, che si terrà mercoledì 4 dicembre dalle 15 alle 19.

La vaccinazione, così come l’incontro formativo, verrà svolta al Centro Salute Donna dell’ISS, situato al 4° piano del Centro Commerciale Atlante. La somministrazione è aperta a tutte le femmine nate dal 1998 al 2009 e ai maschi nati dal 2006 al 2009.

Il Papilloma Virus, si ricorda, è responsabile di un’infezione molto diffusa e tra le principali cause di gravi patologie, in particolare i tumori del cavo orale e degli organi genitali femminili e maschili. Il vaccino contro l’HPV, sicuro ed efficace, protegge da 9 ceppi del virus, coprendo quasi il 90% dei tumori del collo dell’utero e l’80% delle altre forme tumorali correlate. Il vaccino inoltre, garantisce una protezione quasi totale contro i condilomi genitali.

La somministrazione comprende due dosi per chi ha meno di 15 anni e tre dosi per chi ha dai 16 anni in su.

L’ISS vuole porre ancora una volta l’attenzione sulla prevenzione, il passo più importante per proteggere la salute delle giovani generazioni. La vaccinazione HPV infatti, rappresenta un’opportunità cruciale per ridurre l’incidenza di tumori e altre patologie invalidanti o potenzialmente fatali legate al virus.

Per informazioni è possibile inviare una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm/salute.donna@iss.sm o telefonare al 0549.994281 – 994934 – 994936.

Ufficio Stampa, 25 novembre 2024