San Marino. ISS e Cemec insieme nella “Gestione delle Emorragie”: corso che coinvolge oltre 80 professionisti 

Si è aperto oggi, all’Ospedale di Stato, il corso avanzato di “Gestione delle Emorragie – Stop the Bleed”, iniziativa della durata di due giorni, che promuove la formazione del personale sanitario e tecnico sulle nuove procedure per la gestione delle emorragie massive.

Le emorragie, infatti, sono la principale causa di morte negli eventi traumatici, ma grazie a specifiche manovre il tasso di sopravvivenza sale al 91%. Si stima che siano necessari anche solo 2 minuti per morire a seguito di una emorragia massiva dovuta a un trauma: ecco perché la formazione al personale sanitario dedicato all’emergenza-urgenza può rivelarsi decisiva.

Proprio per raggiungere questo importante obiettivo, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha inserito nel Piano di Formazione Annuale 2024 questo corso, che trae spunto dalla più ampia campagna internazionale “Stop the Bleed”. L’obiettivo è quello di salvare vite attraverso un’adeguata formazione al più ampio numero di persone possibile, così come avvenuto per altre campagne di formazione sui temi dell’emergenza-urgenza, come ad esempio i corsi BLSD, di rianimazione cardiopolmonare e di uso del defibrillatore semiautomatico.

L’iniziativa è realizzata insieme al Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi (Cemec) e vede in prima linea quali istruttori il Dr. Francesco Del Corso, Responsabile della Formazione Emergenza Urgenza dell’ISS e per il Cemec gli istruttori Francesco Bertuzzi e il Dr. Emanuele Millo.

La risposta da parte del personale sanitario e tecnico è stata molto positiva: a questi primi corsi parteciperanno infatti oltre 80 professionisti dell’Istituto.

“La promozione della salute e la formazione continua del nostro personale sanitario e amministrativo è uno dei tratti distintivi dell’Istituto Sicurezza Sociale – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. L’adesione alla campagna internazionale ‘Stop the Bleed’ testimonia la nostra volontà di essere in prima linea nella lotta contro queste tragedie. La partecipazione di oltre 80 professionisti dell’ISS al corso dimostra l’importanza attribuita alla formazione e il nostro impegno verso la sicurezza dei cittadini“.

“L’attenzione alle perdite ematiche, il corretto ricorso alle trasfusioni di sangue ed una razionale gestione del paziente affetto da shock ipovolemico, rappresentato temi sempre attuali e sui quali la formazione non può smettere di investire – conferma il Direttore del Dipartimento Ospedaliero dell’ISS Giovanni Landolfo -. Da qui il mio personale ringraziamento al personale dell’ISS coinvolto nell’organizzazione di questi corsi e al Cemec, in particolare al Prof. Roberto Mugavero per aver scelto di approfondire questo tema”.

“Le conoscenze e le competenze che trasmetteremo durante queste giornate di formazione sono essenziali per ridurre significativamente le morti evitabili legate a gravi emorragie – dichiara il Dr. Francesco Del Corso, Responsabile della Formazione Emergenza-Urgenza dell’ISS -. Grazie alla collaborazione tra ISS e CEMEC, possiamo offrire un programma formativo di alta qualità, in linea con le migliori pratiche internazionali. La risposta entusiasta del nostro personale è un segnale forte della loro dedizione e della volontà di migliorare continuamente le proprie competenze per il bene della comunità“.

“Come Presidente del CEMEC, sono orgoglioso di questa collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale – afferma il professor Roberto Mugavero –. La formazione nel campo della gestione delle emorragie è un elemento cruciale per salvare vite umane in situazioni di emergenza. Attraverso iniziative come questa, possiamo diffondere conoscenze e competenze fondamentali che rafforzano la resilienza del nostro sistema sanitario. La partecipazione attiva di così tanti professionisti dell’ISS testimonia l’impegno condiviso nel migliorare continuamente le pratiche assistenziali a beneficio della comunità”.

“Investire nella formazione continua è fondamentale per garantire un sistema sanitario all’altezza delle sfide moderne – conferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitare dell’ISS Sergio Rabini -. Questo corso, inserito nel Piano di Formazione Annuale 2024, non solo potenzia le capacità operative dei nostri professionisti, ma contribuisce anche a rafforzare la resilienza del nostro sistema sanitario. È un grande piacere poter collaborare con esperti come il Dr. Bertuzzi per portare avanti questa iniziativa. Il successo e la partecipazione massiccia dimostrano quanto sia sentita l’importanza di questo tema all’interno dell’Istituto”.

Ufficio Stampa, 06 novembre 2024