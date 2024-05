San Marino. ISS. Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani 2024: salva delle vite, igienizza le tue mani

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove, come ogni anno, la campagna “SAVE LIVES: Clean Your Hands” e proprio per questo, domenica 5 maggio verrà celebrata la Giornata Mondiale per il Lavaggio delle Mani con l’obiettivo di ribadire l’importanza di questa pratica nella prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza.

L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione e il controllo delle infezioni. Se eseguita nel modo e nel momento giusto, rappresenta infatti un momento cruciale dell’assistenza sanitaria, grazie al quale è possibile ridurre la trasmissione di microrganismi, inclusi quelli resistenti agli antibiotici, e aumentare la sicurezza del paziente e dell’operatore.

Il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vuole promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle capacità degli operatori sanitari e assistenziali attraverso una formazione e un’istruzione innovativa e di grande impatto sulla prevenzione ed il controllo delle infezioni, compresa l’igiene delle mani. Le mani possono trasportare germi da una persona all’altra o da una superficie a un’altra, quindi lavarsi o disinfettarsi le mani regolarmente è essenziale per interrompere la catena di trasmissione.

Nella consapevolezza della rilevanza della tematica, anche l’ISS ha messo in campo iniziative di sensibilizzazione per operatori sanitari, utenti e visitatori allo scopo di promuovere la cultura dell’igiene delle mani. In particolare la Direzione Sanitaria Ospedaliera e l’Ufficio coordinamento delle professioni infermieristiche ha ripreso da febbraio di quest’anno l’attività informativa dedicata a tutto il personale dell’Istituto, con corsi settimanali a cui ha partecipato il personale sanitario dell’ISS.

Nell’ultimo trimestre del 2023, l’Istituto ha inoltre formato alcune figure infermieristiche, chiamate link nurse, con lo scopo di raccogliere dati e rilevazioni all’interno dei reparti riguardo all’igiene mani. I dati ricavati, vengo elaborati dal servizio rischio infettivo che attraverso un software elabora l’adesione alle best practice.

Per tutto il mese di maggio, nei monitor informativi dell’Istituto, verrà proiettato un video promozionale diffuso dall’OMS, per incentivare la buona pratica dell’igiene delle mani all’interno dei contesti ospedalieri, sanitari e socio-sanitari.

“Pieno sostegno e massima condivisione dei temi della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Questa giornata rappresenta un’importante occasione per ricordare a tutti, sia all’interno del settore sanitario che nella vita quotidiana, l’importanza vitale di un gesto semplice ma essenziale: il lavaggio accurato delle mani. L’igiene delle mani è più di una misura preventiva, è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, attraverso il quale si può ridurre significativamente la diffusione di infezioni e migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. L’ISS è continuamente impegnato attraverso i suoi esperti, che ringrazio, a promuovere l’educazione e la formazione continua su queste buone pratiche. Nel corso dell’ultimo anno – conclude il Direttore Bevere– abbiamo lavorato efficacemente per implementare programmi di formazione innovativi e per sviluppare strumenti per monitorare e migliorare la conformità alle buone pratiche di igiene personale, collettiva e degli ambienti in ambito sanitario e non solo”.

Ufficio Stampa, 03 maggio 2024