San Marino. ISS: Inaugurata la mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” organizzata nell’ambito delle iniziative per l’Ottobre Rosa  

È stata inaugurata ieri pomeriggio l’edizione 2024 della mostra “Dall’Arte alla Prevenzione”, iniziativa inserita nel programma degli eventi promossi dall’Istituto Sicurezza Sociale per l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno e sulle patologie oncologiche femminili.

La mostra, ospitata all’interno della Galleria di Cassa di Risparmio, è ideata dalla dott.ssa Laura Francioni e dalla dr.ssa Stefania Larghetti dell’ISS e curata dalla professoressa Meris Monti, docente di Storia dell’Arte. La sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Marlù e al supporto di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Alla presentazione hanno preso parte il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, il Vice Direttore Generale di Cassa di Risparmio Mikela Ercolani, Marta Fabbri, Responsabile Governance di Marlù e l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno.

La mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” vuole condurre il visitatore a scoprire un ruolo inconsueto e sorprendente dell’arte. Indagando la storia di sculture e dipinti, infatti, è possibile dedurre come Raffaello, Michelangelo, Rubens, Rembrandt e molti altri noti artisti, abbiano dipinto opere che svelano i segni di una patologia al seno, non temendo di mostrare imperfezioni nei corpi delle figure femminili da loro ritratte.

“Questa mostra rappresenta un importante strumento di sensibilizzazione ed è nata per diffondere il messaggio della prevenzione verso questa malattia al di fuori degli ambienti clinici e ospedalieri, per cercare quindi di raggiungere un pubblico più difficile da attrarre, come per esempio le ragazze più giovani – spiega la Dott.ssa Stefania Larghetti della Radiologia ISS –. L’idea di questa mostra è scaturita dalle suggestioni di un articolo della rivista Lancet dedicato alla paleopatografia, disciplina che studia la storia delle malattie attraverso le biografie e le fonti letterarie di importanti personaggi del passato. Si tratta di una mostra con opere che vanno dal VI secolo a.C. fino ai giorni nostri”.

Tra le nuove opere che arricchiscono l’esposizione di quest’anno, le riproduzioni del quadro “Sansone e Dalila” di Rubens e del Murales “Sant’Agata con fiori” della street artist SteReal. All’ingresso della mostra, sul balcone della sede principale di Cassa di Risparmio, è ben visibile inoltre, al fianco della bandiera della Repubblica di San Marino, la bandiera aziendale di color rosa, simbolo di questo mese.

“La mostra, inserita tra le iniziative dell’Ottobre Rosa, conferma e testimonia l’impegno dell’ISS nel continuare a promuovere e realizzare campagne di screening fondamentali per la salute della donna – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. L’Ottobre Rosa ogni anno consente di tenere alta l’attenzione sulla prevenzione perché la diagnosi precoce è fondamentale

per la guaribilità di questa patologia. Le Istituzioni hanno il dovere di incentivare la prevenzione, la diagnosi precoce, perché il nostro obiettivo è salvaguardare il benessere delle persone. Confermo l’impegno di questa Segreteria di Stato nell’azione volta alla prevenzione anche in questo ambito. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno questa iniziativa e per l’impegno che ogni giorno i professionisti dell’ISS dedicano alla cura dei nostri assistiti.

“Marlù, anche in questa occasione, desidera confermare la propria vicinanza nei confronti delle istituzioni, in modo particolare verso il settore salute pubblica – dichiara Marta Fabbri, Responsabile Governance Marlù -. Ponendo massima attenzione attorno al tema della prevenzione che, ormai, rappresenta sempre più una priorità per la nostra comunità. Siamo all’interno di un mese importante, il mese per la prevenzione del tumore al seno: lo conferma anche la bellissima cornice del Monte Titano, le cui rocche la sera assumono il colore rosa. Elemento che trova continuità nel fiocco rosa creante la silhouette delle torri su tutti i dipinti della mostra oggi inaugurata. È per noi naturale sostenere questa originale comunicazione che si avvale dell’arte, per sensibilizzare le donne di fronte ad un tema così importante. Vi è una similarità nel nostro agire che pone al centro di tutto, non solo dal punto di vista comunicativo, i valori. Siamo presenti non solo per dare un supporto, una testimonianza, ma soprattutto per essere vicine a tutte quelle donne e alle loro famiglie che hanno dovuto affrontare difficili battaglie. Una vicinanza per rimarcare che non sono sole ma vi è un tessuto sociale vivo, sensibile e attento”.

“La mostra ‘Dall’Arte alla Prevenzione’, aiuterà a raggiungere le donne e a renderle più sensibili ed arrivare prima che il tumore al seno raggiunga forme avanzate – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. L’Istituto Sicurezza Sociale ha messo in campo un ricco programma di iniziative, proprio per aumentare la consapevolezza sul tema e spingere sempre più assistite a partecipare ai programmi di prevenzione. Ringrazio tutti i professionisti dell’ISS, le Associazioni e le Aziende che, anche quest’anno, si sono impegnati a incoraggiare le donne a non aspettare e a prendersi cura di sè. Siamo sempre più convinti – conclude il Direttore Bevere – che la prevenzione delle malattie è un atto di amore verso se stessi e verso le nostre famiglie”.

La mostra resterà aperta al pubblico nella Galleria di Cassa di Risparmio, in Piazzetta del Titano, 2, fino al prossimo 31 ottobre.

Si ricorda che durante il mese di ottobre, le altre iniziative di sensibilizzazione prevedono l’illuminazione di rosa delle Tre Torri; la possibilità di effettuare consulti specialistici dedicati alla valutazione genetica, contattando il day hospital di Oncologia dal lunedì al giovedì, dalle 13:00 alle 15:00 al numero 0549 994333; la “Passeggiata Rosa”, una camminata organizzata dall’ASDOS, che si terrà sabato 19 ottobre con partenza alle ore 14.30 dal Parco Ausa e la conferenza pubblica con i professionisti dell’ISS sui temi della prevenzione, cura e corretti stili di vita, che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30 nella sala Montelupo di Domagnano.

Ufficio Stampa, 10 ottobre 2024

Le iniziative per l’#ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e all’Associazione Oncologica Sammarinese. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’Ottobre Rosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità.