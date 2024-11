San Marino. ISS. Lavori di manutenzione, chiuso giovedì mattina, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale (P2) 

Si rende noto che resterà chiuso la mattina di giovedì 21 novembre, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale di Stato in via La Toscana (denominato “P2” e situato vicino alla palazzina ex Casa di Riposo).

La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione da parte dell’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici.

Si ricorda che durane tali lavori, sarà comunque possibile usufruire degli altri piani dello stesso parcheggio multipiano, oppure utilizzare gli altri parcheggi attorno all’Ospedale.

Ufficio Stampa, 19 novembre 2024