Si rende noto che resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 30 ottobre, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (il “P4” – situato sotto la sede dell’istituto bancario).

La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione proprio all’ingresso del parcheggio.

Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi, in particolare quello multipiano in via La Toscana.

Ufficio Stampa, 28 ottobre 2024