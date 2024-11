San Marino. ISS. “Movember: la prevenzione al maschile tra presente e futuro”. Serata pubblica 22 novembre ore 20:30 sala Ex international di Borgo Maggiore

Serata pubblica organizzata dall’Associazione Oncologica in collaborazione con l’ISS e con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità

In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata e in generale delle patologie oncologiche maschili, ormai celebre in tutto il mondo con il nome di Movember, l’Associazione Oncologica Sammarinese, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la collaborazione dell’Istituto Sicurezza Sociale, organizza una serata pubblica dedicata alla sensibilizzazione e conoscenza su questi temi.

L’incontro, dal titolo “La prevenzione al maschile tra presente e futuro“, si terrà venerdì 22 novembre alle ore 20.30 presso la Sala “Joe Cassar” (Ex International) di Borgo Maggiore. L’evento vedrà la partecipazione dei professionisti dell’ISS, con l’obiettivo di approfondire l’importanza della prevenzione e delle nuove prospettive di diagnosi e trattamento per il tumore alla prostata.

Interverranno il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni e come relatori il Dr. Mario Nicolini, Direttore della UOC Oncologia dell’Istituto Sicurezza Sociale, il Prof. Carlo Daniele, consulente Urologia ISS e la Dr.ssa Marina Corsi, sempre del reparto di Oncologia. Durante la serata, verranno affrontati temi di grande attualità riguardanti la salute maschile, con particolare attenzione alle buone pratiche per la prevenzione e all’importanza della diagnosi precoce, fondamentale per migliorare le possibilità di cura e qualità della vita dei pazienti.

“Come Associazione Oncologica Sammarinese – afferma Maria Grazia Angeli, Presidente dell’AOS – abbiamo come missione quella di contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione, soprattutto in un ambito che spesso viene sottovalutato come quello della salute maschile. Il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di adottare abitudini sane e sottoporsi a controlli regolari. La serata del 22 novembre rappresenta un’occasione preziosa per informare e coinvolgere la nostra comunità, in collaborazione con i professionisti dell’ISS. L’evento è stato anticipato dalla vendita, nei giorni scorsi di melagrane, frutti che sono un’ottima fonte di nutrizione con proprietà antitumorali, antiossidanti e antiproliferative, e che le rendono un alimento benefico per la prevenzione del cancro. Il ricavato della loro vendita, grazie alla grande generosità dei sammarinesi, sarà destinato alla realizzazione dell’hospice oncologico a San Marino”.

Il tumore della prostata è infatti una delle principali neoplasie che colpiscono il sesso maschile nei Paesi Occidentali e San Marino, in tal senso, non fa eccezione, con una media di circa 20 nuovi casi ogni anno. L’ISS ricorda a tutti l’importanza della prevenzione, principale strumento per intervenire precocemente e per aumentare le possibilità di esito positivo nella cura di tale patologia.

La raccomandazione è di sottoporsi a controlli periodici soprattutto dopo i 50 anni di età, anticipando ai 45 anni se sono presenti casi di familiarità. Fondamentale quindi effettuare una visita urologica, accompagnata dall’esame ematico del PSA (l’antigene prostatico specifico).

“Novembre è il mese della prevenzione e della cura della salute maschile con l’intento di accrescere nel nostro Paese la consapevolezza degli uomini circa l’importanza della prevenzione su uno dei tumori maschili più diffusi, il tumore alla prostata – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Iniziative come questa serata sono fondamentali per sensibilizzare la cittadinanza su quanto la prevenzione sia utile a preservare la salute maschile. La collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese è un esempio virtuoso di come la sinergia tra istituzioni e associazioni possa favorire una maggiore cultura della prevenzione, migliorando la qualità della vita di molte persone“.

“Ancora una volta l’Associazione Oncologica Sammarinese – aggiunge il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – supporta concretamente la prevenzione nella lotta contro le principali patologie oncologiche. Questa iniziativa consente di unire risorse e competenze per sviluppare programmi di prevenzione efficaci e accessibili a tutta la popolazione maschile. Investire nella prevenzione non solo riduce l’incidenza delle malattie, ma favorisce anche una cultura della salute che può portare a una significativa diminuzione dei tassi di mortalità per malattia oncologica. Ringrazio particolarmente la Presidente AOS per questa importante occasione d’incontro tecnico scientifico”.

“L’incontro del 22 novembre sarà un’opportunità per discutere delle ultime novità in campo oncologico e per chiarire i dubbi più comuni sulla prevenzione e diagnosi del tumore alla prostata – conferma Mario Nicolini, Direttore della UOC Oncologia dell’ISS -. Come medici, sappiamo quanto sia importante intervenire tempestivamente, per questo è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza di esami regolari, come la visita urologica e il test del PSA. L’ISS è sempre in prima linea per garantire un approccio multidisciplinare nella cura dei pazienti e per offrire strumenti di prevenzione aggiornati e accessibili a tutti”.

“La prevenzione del tumore alla prostata – spiega il dr. Giovanni Vitullo dell’Urologia ISS – rappresenta una priorità assoluta nella nostra missione di tutela della salute maschile. Attraverso l’educazione e la promozione di controlli regolari, possiamo individuare tempestivamente eventuali anomalie e intervenire efficacemente. Questo evento è un passo importante per rafforzare la consapevolezza e fornire ai cittadini le informazioni necessarie per prendersi cura del proprio benessere. Collaborare con l’Associazione Oncologica Sammarinese e con le istituzioni statali ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di implementare strategie di prevenzione più efficaci”.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro pubblico del 22 novembre. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Ufficio stampa, 20 novembre 2024