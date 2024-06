San Marino. ISS. Open Day Oculistica: Un’occasione per scoprire le innovazioni e i servizi a disposizione 

L’Istituto per la Sicurezza Sociale è lieto di annunciare che sabato 15 giugno si terrà l’Open Day del Servizio di Oculistica presso l’Ospedale di Stato.

Questa giornata speciale è dedicata alla presentazione dei nuovi servizi e delle tecnologie all’avanguardia oggi disponibili. L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori interessati a conoscere meglio le attività e i percorsi diagnostico-terapeutici offerti.

Dalle 9:00 alle 13:00, i professionisti e il personale del Servizio, guidati dal dr. Alessandro Mularoni, saranno a disposizione per illustrare le varie attività del reparto e per rispondere a domande e curiosità. Sarà possibile partecipare a visite guidate che permetteranno di scoprire le tre aree principali del servizio: attività ambulatoriale oculistica, attività ambulatoriale ortottica e attività chirurgica.

Durante l’Open Day, i visitatori potranno inoltre sottoporsi a un ESAME DEL FONDO OCULARE A CAMPO LARGO, UTILIZZANDO L’INNOVATIVA TECNOLOGIA WIDE-FIELD: questo esame, eseguito senza l’utilizzo di colliri che dilatano la pupilla, permette di evidenziare lo stato della retina e del nervo ottico, primo step nella prevenzione di malattie come il glaucoma e la maculopatia.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il Centro per lo studio e la cura della miopia, recentemente istituito.

L’Open Day si terrà nella sede degli ambulatori specialistici al piano terra (ingresso ex casa di riposo) dell’Ospedale di Stato.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day, è possibile contattare la segreteria del Servizio di Oculistica, inviando una mail all’indirizzo segreteria.oculistica@iss.sm, oppure telefonando ai numero 0549 994875.

“Colgo l’occasione dell’Open Day del Servizio di Oculistica – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni – per ringraziare i nostri professionisti sanitari per l’impegno profuso al fine di un buon servizio ai nostri cittadini. Sono altresì orgogliosa di far conoscere alla nostra comunità l’investimento messo in campo con le nuove tecnologie in ambito oculistico per una sempre migliore cura delle specifiche patologie”.

“Siamo entusiasti di poter accogliere i visitatori e mostrare loro i nostri nuovi strumenti e le procedure avanzate che utilizziamo – spiega il Direttore dell’Oculista ISS, Alessandro Mularoni –. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire cure di altissimo livello, e questa giornata sarà l’occasione perfetta per condividerlo con la comunità sammarinese”.

“L’Unità Operativa di Oculistica, ancora una volta si apre all’esterno per favorire l’accoglienza dei cittadini e incentivare la prevenzione della capacità visiva – afferma Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino Francesco Bevere – offrendo loro servizi clinici e diagnostici e un contatto diretto con la capacità tecnico specialistica dei nostri professionisti, guidati dal Direttore del reparto dottor Alessandro Mularoni. Tutto questo conferma la vocazione dell’ISS a prevenire ogni forma di patologia oculare che, se trascurata, può trasformarsi in eventi acuti o cronici particolarmente dannosi. Grazie al tutti per questo ulteriore impegno. Rivolgo pertanto l’invito ai cittadini a partecipare e ad effettuare la valutazione del fondo oculare a campo largo”.

Ufficio Stampa, 12 giugno 2024