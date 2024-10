San Marino. ISS. Ottobre Rosa 2024: impegno totale verso la prevenzione 

Le Tre Torri si tingono di rosa per ricordare la lotta contro il tumore al seno

Impegnarsi al massimo per la prevenzione. È questo lo spirito che vede insieme istituzioni, associazioni di volontariato, enti, aziende e società civile per promuovere a 360° la prevenzione durante l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno e in generale ai tumori femminili.

Un impegno corale che anche quest’anno vede organizzare una serie di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione, ossia di corretti stili di vita, ma anche di controlli periodici per ridurre al minimo l’insorgenza di uno dei tumori più frequenti nelle donne, il cancro al seno.

Da oltre 30 anni, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è impegnato in una costante attività di screening, risultando spesso precursore delle migliori pratiche anche rispetto al contesto italiano, grazie anche all’invio di migliaia di lettere di invito alle donne sammarinesi tra i 40 e i 74 anni e alla loro ampia partecipazione.

Nello specifico, l’attività di screening nel corso del 2023 ha registrato l’esecuzione di 6.725 mammografie, oltre mille in più rispetto all’anno precedente, facendo quindi registrare una adesione che sfiora l’80% della popolazione indicata (79,69%). Questa attività ha permesso di individuare 55 neoplasie maligne, in aumento rispetto alle 5 del 2022 e le 39 del 2021, portate all’attenzione medica proprio grazie all’ intensificazione delle attività di prevenzione da parte dell’ISS.

Il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, anche quest’anno, sarà caratterizzato da una serie di iniziative, a conferma dell’impegno nel sensibilizzare la cittadinanza verso la prevenzione.

Tra le numerose iniziative e manifestazioni in programma, la prima e più visibile riguarda le Tre Torri colorare di rosa, per ricordare ogni giorno la campagna di prevenzione.

Durante tutto il mese di ottobre, sarà presente nella Galleria della Cassa di Risparmio di Città la nuova edizione della mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” promossa dal settore di Radiologia senologica dell’Ospedale di Stato e curata dalla professoressa Meris Monti. L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 9 ottobre alle ore 15.30.

A livello sanitario, sempre per tutto il mese, si potranno effettuare consulti specialistici dedicati alla valutazione genetica, contattando il day hospital di Oncologia dal lunedì al giovedì, dalle 13:00 alle 15:00 telefonando al numero 0549 994333.

Confermato anche il tradizionale appuntamento con la “Passeggiata Rosa”, la camminata organizzata dall’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno, che si terrà sabato 19 ottobre con partenza alle ore 14.30 dal Parco Ausa. Si tratta di un percorso ci circa 3 chilometri (in caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata al sabato successivo 26 ottobre).

Prevista infine una conferenza pubblica con i professionisti dell’ISS impegnati sul campo per parlare di prevenzione, cura e corretti stili di vita, che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30 nella sala Montelupo di Domagnano.

“L’impegno di questa Segreteria di Stato è sempre massimo nel sostenere l’importante iniziativa di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Il tumore al seno risulta ancora una delle principali neoplasie che colpiscono le donne, ma se diagnosticato per tempo ha oggi oltre l’80% di chance di essere curato adeguatamente. Diventa quindi di fondamentale importanza mantenere il più alto livello di prevenzione possibile, aderendo alle campagne di screening che l’ISS svolge ogni anno”.

“Lo screening e la diagnosi precoce rappresentano il miglior modo per garantire un esito favorevole alla cura del tumore al seno, che oggi presenta indici di guarigione vicini al 90% – ricorda il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie Sergio Rabini -. Per questo lo sforzo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale a favore della diagnosi precoce e della cura della patologia mammaria è massima, grazie anche a un team di professionisti davvero d’eccellenza, sia sulla parte preventiva e diagnostica, sia su quella chirurgica, che voglio qui ringraziare sentitamente”.

“Impegniamoci tutti e sempre più numerosi a sensibilizzare e informare le cittadine e i cittadini sammarinesi su questa malattia, che colpisce statisticamente una donna su otto – conferma il Direttore Generale Francesco Bevere -. Il cancro al seno è la prima causa di morte per tumore tra le donne, ma se diagnosticato precocemente ha alte possibilità di guarigione. Per questo è fondamentale fare prevenzione e non attendere che le lesioni raggiungano livelli di criticità. Durante questo mese, grazie anche al fondamentale apporto dell’Associazione Donne Operate al Seno e dell’Associazione Oncologica, proponiamo un ricco programma di eventi dedicati proprio alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno: due fattori in grado di assicurare alle donne di vivere bene e più a lungo”.

Ufficio Stampa, 07 ottobre 2024

Le iniziative per l’#ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e all’Associazione Oncologica Sammarinese. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’ottobrerosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità.