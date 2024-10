San Marino. ISS. Ottobre Rosa, proseguono le iniziative per promuovere la prevenzione contro i tumori femminili

La passeggiata rosa è rinviata a sabato 26 ottobre alle 14.30 al Parco Ausa di Dogana

Mercoledì 23 alle 20.30 a Domagnano la conferenza su prevenzione, cura e corretti stili di vita

Proseguono le iniziative promosse dall’Istituto per la Sicurezza Sociale per celebrare l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione e sensibilizzazione contro il tumore al seno e le patologie oncologiche femminili.

Il primo appuntamento in ordine di tempo sarà mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30, alla Sala Montelupo di Domagnano, con la serata pubblica “Prevenzione e cura dei tumori femminili”. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, interverranno i professionisti dell’ISS per parlare di prevenzione, cura e corretti stili di via. Sul palco ci saranno il dr. Antonio Battistini, responsabile della UOS di Senologia, la dr.ssa Stefania Larghetti, responsabile del MF di diagnostica senologica di 2° livello ed ecografia interventistica; la dr.ssa Simonetta Palma, responsabile della UOS Salute Donna, il dr. Mario Nicolini, direttore UOC oncologia e la dr.ssa Francesca Rovinelli, oncologa ISS.

L’incontro, rivolto a tutta la popolazione, si pone l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui tumori femminili, sui servizi di prevenzione disponibili in territorio, sui progressi della ricerca e del trattamento medico in questo ambito e sulle attività e corretti stili di vita per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Il secondo appuntamento si terrà invece sabato 26 ottobre: la Passeggiata Rosa infatti, prevista inizialmente per la giornata di domani, è stata posticipata a causa del maltempo. Il ritrovo rimane fissato alle ore 14.30 al Parco Ausa di Dogana. Si tratta di una camminata solidale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione riguardo ai temi del tumore al seno e delle patologie oncologiche femminili. Il percorso, della lunghezza di 3 chilometri, vedrà la sua partenza dall’Ex Stazione di Dogana, situata proprio all’ingresso del Parco, per poi dirigersi verso il Parco Laiala e concludersi, dopo un itinerario ad anello, sempre al Parco Ausa.

Si consiglia un abbigliamento sportivo comodo per partecipare alla camminata.

Si ricorda infine che tra gli eventi per l’Ottobre Rosa rientrano anche l’illuminazione delle Tre Rossi e la mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” visitabile gratuitamente nella galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in piazzetta del Titano.

Ufficio Stampa, 18 ottobre 2024

Le iniziative per l’#ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e all’Associazione Oncologica Sammarinese. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’ottobrerosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità.