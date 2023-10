San Marino. ISS. Ottobrerosa 2023: Al via le iniziative per il mese della prevenzione del tumore al seno

La Repubblica di San Marino si tinge di rosa e celebra 30 anni di costante attività a favore della diagnosi precoce e della cura della patologia mammaria

Un impegno costante, continuativo e all’avanguardia nella prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. Con particolare entusiasmo ed energia, la Repubblica di San Marino si appresta anche quest’anno a celebrare la campagna per l’Ottobre Rosa, il mese identificato a livello internazionale per sensibilizzare e informare la popolazione, in particolare quella femminile ma non solo, su quanto si sta facendo contro la prima patologia neoplastica, per incidenza, nella donna.

Proprio questa mattina, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Sergio Rabini è stato presentato in conferenza stampa il ricco programma di appuntamenti che saranno realizzati dall’Istituto Sicurezza Sociale, in collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese, l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e Radio San Marino, con il sostegno di AVSSO San Marino e con il contributo di Marlù Gioielli e Cassa di Risparmio.

Il 2023 rappresenta infatti una tappa fondamentale nella lotta al tumore al seno su territorio sammarinese: compie 30 anni l’attività di screening senologico avviata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale proprio nel 1993, che vede ogni anno l’invio di migliaia di lettere di invito alle donne sammarinesi tra i 40 e i 74 anni.

Nello specifico, l’attività di screening nel corso del 2022 ha registrato l’esecuzione di 5319 mammografie, mentre nel 2021 sono state eseguite 6322 mammografie, recuperando ampiamente l’arretrato che si era accumulato a causa delle misure antiCovid. Si tratta di una percentuale di adesione di oltre l’80% della popolazione indicata. Questa attività ha permesso di individuare 39 neoplasie maligne nel 2021 e 50 nel 2022. Le percentuali di adesione da parte della popolazione femminile sono state in entrambi gli anni superiori al 75%. Lo screening e la diagnosi precoce rappresentano, infatti, il miglior modo per garantire un esito favorevole alla cura di questa patologia, che oggi presenta indici di guarigione vicini al 90%.

Il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno sarà caratterizzato da una serie di iniziative che abbracciano tutta la Repubblica di San Marino perché il messaggio che gli organizzatori hanno voluto lanciare quest’anno è: “La Prevenzione è un gioco di squadra: uniti si vince”. È proprio questo infatti anche l’approccio dell’ISS, grazie alle attività della Breast Unit, l’unità senologica che coinvolge numerosi professionisti da parte di più UO e Servizi, compresa la presenza di psicologi e caregiver, per un approccio a 360 gradi.

Tra le numerose iniziative e manifestazioni in programma, la prima e più visibile riguarda le tre torri colorare di rosa, che per buona parte del mese ricorderanno ogni giorno la campagna di prevenzione.

In ordine cronologico ci sarà poi sabato 8 ottobre dalla tradizionale Passeggiata Rosa organizzata dall’ASDOS con partenza al Podere Lesignano; dall’11 al 31 ottobre la mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” nella Galleria della Cassa di Risparmio di Città curata dalla professoressa Meris Monti; in contemporanea, per tutto il mese, si terranno delle sedute specifiche dedicate alla valutazione genetica, che il day hospital di Oncologia organizza con prenotazione diretta telefonando ai numeri 0549 994388/994333. Sempre durante il mese si terranno alcuni pomeriggi dedicati alla Beauty Oncology, cosmesi del viso per donne in terapia, nella sede dell’AOS.

La conclusione delle iniziative si terrà sabato 28 ottobre al Centro Congressi Kursaal, con due importanti appuntamenti. Il primo si svolgerà alla mattina ed è un Convegno Scientifico dal titolo “Screening Mammografico: passato, presente e futuro”, al quale prenderanno parte relatori di chiara fama e che è accreditato ai fini della formazione continua in medicina.

Il secondo appuntamento sarà “Le Grand Galà”, una cena evento per celebrare i 30 anni dell’attività di screening senologico, i 30 anni dell’Associazione Oncologica Sammarinese e i 30 anni di Radio San Marino. Si tratta di una iniziativa che gode dell’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Patrocinio del Congresso di Stato e il cui ricavato sarà interamente destinato alla realizzazione dell’Hospice Oncologico all’Ospedale di Stato.

“Sono qui oggi, in quanto donna e rappresentante delle istituzioni sammarinesi, per fornire tutto il mio sostegno e vicinanza a questa importante iniziativa di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Se diagnosticato per tempo, il tumore al seno ha oggi oltre l’85% di chance di essere curato adeguatamente. La prevenzione diventa quindi fondamentale assieme all’accesso alle cure. Avere un centro screening attivo in materia, da ben 30 anni, credo che sia motivo di orgoglio per tutti noi insieme alla gratitudine nei confronti dei nostri professionisti”.

“Lo sforzo dell’Istituto Sicurezza Sociale a favore della diagnosi precoce e della cura della patologia mammaria è massima – ricorda il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie Sergio Rabini -. Proprio per questo motivo, quest’anno abbiamo organizzato tanti momenti dedicati alla promozione delle attività della nostra senologia, come ad esempio la recente presentazione del libretto informativo davanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti. Possiamo contare su un team di professionisti davvero d’eccellenza, sia sulla parte preventiva e diagnostica, sia su quella chirurgica, che voglio qui ringraziare sentitamente”.

“Impegniamoci tutti e sempre più numerosi a sensibilizzare e informare le cittadine e i cittadini sammarinesi su questa malattia, che colpisce statisticamente una donna su otto – conferma il Direttore Generale Francesco Bevere -. Il cancro al seno è la prima causa di morte per tumore tra le donne, ma se diagnosticato precocemente ha alte possibilità di guarigione. Per questo è fondamentale fare prevenzione e non attendere che le lesioni raggiungano livelli di criticità. Durante questo mese, grazie anche al fondamentale apporto dell’Associazione Donne Operate al Seno e dell’Associazione Oncologica, proponiamo un ricco programma di eventi dedicati proprio alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno: due fattori in grado di assicurare alle donne di vivere bene e più a lungo”.

Le iniziative per l’ #ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme alla Associazione Oncologica Sammarinese, all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e a San Marino RTV. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’ottobrerosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, e Le Grand Gala è organizzato sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con il Patrocinio dell’Onorevole Congresso di Stato.

PROGRAMMA UFFICIALE #OTTOBREROSA

–Passeggiata Rosa:

Sabato 8 ottobre ore 15.30 – Camminata salutare di circa 3 chilometri con partenza al Podere Lesignano, organizzata dall’ASDOS.

–Dall’Arte alla Prevenzione:

Dall’11 al 31 ottobre – Nella Galleria di Cassa di Risparmio in Città, una mostra con riproduzioni di opere d’arte che dal Medioevo ai giorni nostri hanno rappresentato la malattia. La mostra è stata curata dalla professoressa Meris Monti ed è stata realizzata dalla ditta Marlù.

–Beauty Oncology:

Il 12 e il 26 ottobre – Due pomeriggi dedicati alla cosmesi del viso per donne in terapia, nella sede dell’AOS, prenotabili telefonando al numero 0549 963132.

–Visite oncologiche genetiche:

Otto sedute – Visite specialistiche dedicate alla valutazione genetica da parte dell’Unità di Oncologia dell’ISS, con possibilità, in caso di familiarità o indicazioni da parte dello specialista, di prenotare il test genetico. Per informazioni 0549 994388/994333.

–Screening Mammografico: passato, presente e futuro:

28 ottobre dalle 8:30 alle 13:30 – Convegno Scientifico” al Centro Congressi Kursaal che vede la presenza di esperti del settore da mezza Italia e durante il quale saranno illustrati risultati e obiettivi della diagnosi precoce nel tumore della mammella.

–Le Grand Galà:

28 ottobre ore 20:30 – Cena spettacolo al Centro Congressi Kursaal con anche lotteria e balli, per i 30 anni dell’AOS, i 30 anni dello Screening Senologico e i 30 anni di Radio San Marino. Il ricavato sarà destinato per l’avvio dell’hospice oncologico presso l’Ospedale di Stato.