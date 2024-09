San Marino. ISS. Rischio cardiovascolare, domani mattina screening gratuito all’ambulatorio mobile dell’Ordine di Malta 

Ultimo appuntamento con il progetto AMPAM – Ambulatorio Mobile per la Prevenzione del rischio cardiovascolare dell’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta Italia a San Marino – realizzato in collaborazione con la Delegazione dell’Emilia Orientale – Romagna, con il sostegno del Global Fund for Forgotten People.

L’Ambulatorio mobile sarà domani mattina, sabato 14 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, all’ingresso dell’Ospedale di Stato dove sarà svolto uno screening gratuito del rischio cardiovascolare.

Alla presenza di medici e infermieri, verrà effettuata una breve indagine anamnestica, con rilevazione della pressione arteriosa, del colesterolo totale e indicazione del livello presunto di eventuale rischio cardiovascolare secondo le 2021 Guidelines On Cardiovascular Disease Prevention In Clinical Practice predisposte dall’European Society of Cardiology.

Quello di domani è il decimo appuntamento con l’Ambulatorio Mobile dell’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta Italia a San Marino, ed è stato possibile grazie al Memorandum d’Intesa per promuovere la collaborazione nell’ambito dell’attività di prevenzione cardiovascolare siglato nell’aprile scorso con la Segreteria di Stato per la Sanità.

Ufficio stampa, 13 settembre 2024