San Marino. ISS. Scuole di specializzazione medica. ”Le cose non stanno proprio così” …. di un lettore

Gent.le Direttore. Scrivo in riferimento all’articolo titolato come segue: San Marino. ISS. Scuole di specializzazione medica: sono 14 i posti riservati per cittadini sammarinesi o residenti per il prossimo anno accademico.

Non è esatto, anzi è fuorviante, affermare che l’importo in questione (anticipato da ISS e poi rimborsato dallo specializzato) è pari alla “retta”. La retta, infatti, è di qualche migliaio di euro, in linea con le rette degli anni di laurea.

L’importo in questione è invece superiore a 100.000 euro, guarda a caso circa l’equivalente dei compensi percepiti dallo specializzando nell’arco della specializzazione stessa.

Il dubbio sorge spontaneo quindi: gli specializzandi che scelgono il “percorso riservato in titolo” spesano anticipatamente i propri legittimi compensi?

Grazie Direttore, per gli approfondimenti che riterrà opportuni.

Un lettore