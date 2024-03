San Marino. ISS: sulle liste di attesa sono state diffuse notizie non corrette 

In merito alle notizie apparse nei giorni scorsi riguardanti i tempi delle liste d’attesa, sono state fornite informazioni erronee e non corrette che rischiano di ingenerare disinformazione su temi importanti quali la salute dei cittadini e i servizi erogati.

Premesso che il tema delle liste di attesa è una questione complessa che andrebbe trattato con cognizione di causa e con dati oggettivi, si rimarca come i tempi presenti sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale corrispondano alle tempistiche effettivamente disponibili e che sarebbe bastato chiamare gli uffici preposti, in particolare il CUP, per verificare e confutare la prima data disponibile per una prima visita oculistica o radiologica.

Nel rimarcare la correttezza delle informazioni diffuse e il lavoro svolto dal personale dell’Istituto, si coglie l’occasione per invitare lo Sportello Consumatori della Csdl a confrontarsi con gli uffici preposti dell’ISS per analizzare ogni singola segnalazione ricevuta e verificare se effettivamente i casi segnalati, si riferiscano a prime visite e a servizi prenotabili a CUP oppure ad altre dinamiche che esulano invece dalle liste d’attesa.

Si ribadisce infine la massima disponibilità al confronto e al dialogo, auspicando altrettanto da parte di tutti gli interlocutori, prima di rischiare di diffondere informazioni che possano ingenerare sfiducia nell’operato di uffici pubblici, soprattutto quando i dati dimostrano che così non è e che anzi, si sta lavorando da tempo e con significativi risultati positivi, alla riduzione costante dei tempi di attesa delle prestazioni prenotabili a CUP.

Ufficio Stampa – 13 marzo 2024