San Marino. ISS: Tante iniziative per la Settimana del Cuore. Al centro la prevenzione delle malattie cardiovascolari  

Una serie di eventi e appuntamenti per ribadire l’importanza della prevenzione in ambito cardiovascolare: sono state presentate questa mattina in conferenza stampa, le iniziative della Settimana del Cuore che sarà celebrata dal 23 al 29 settembre prossimo.

Come negli anni passati, si tratta di una ricorrenza dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache che vedrà numerosi appuntamenti, eventi e corsi per sensibilizzare i cittadini sammarinesi alla prevenzione delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio e al contempo formare nuovi soccorritori in caso di arresto cardiaco.

Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, del Direttore della UOC Cardiologia Roberto Bini, della Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli e del responsabile delle attività sanitarie dell’Ordine di Malta Alessandro Benati, è stata ribadita l’importanza di questa iniziativa di prevenzione, dedicata alla sensibilizzazione sulle diverse patologie legate al cuore che, anche nella Repubblica di San Marino, così come in Italia, si attestano come la principale causa di morte.

Attualmente, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e morbilità nella Repubblica di San Marino e anche nei paesi Occidentali. Sul Titano, nel 2023, sono stati 82 i decessi per problemi circolatori, rispetto ai 79 dell’anno precedente.

Dopo il saluto iniziale da parte delle autorità, sono stati i professionisti dell’ISS a spiegare nel dettaglio tutto il programma, che vedrà la partecipazione di centinaia di cittadini sammarinesi.

“La Cardiologia ISS nel corso dell’ultimo anno ha effettuato oltre 6mila visite, in aggiunta agli oltre 5mila esami strumentali – spiega il Direttore della UOC Roberto Bini – con un aumento considerevole rispetto all’anno precedente. Quest’anno, ci concentreremo ancora di più sulla formazione delle nostre equipe e dei cittadini, introducendo nuovi corsi di rianimazione cardiopolmonare e rafforzando il nostro impegno nella formazione continua, che negli ultimi anni ha permesso di formare oltre 1.000 volontari. Da segnalare inoltre quest’anno, la collaborazione con l’Ambasciata dell’Ordine di Malta, tramite il memorandum siglato con la Segreteria di Stato per la Sanità, che attraverso il loro ambulatorio mobile ha permesso di eseguire una valutazione del rischio cardiovascolare su alcune centinaia di persone”.

Il messaggio scelto quest’anno dalla Federazione Internazionale del Cuore è “Usa il cuore per agire” e San Marino ha scelto di agire proprio con l’avvio di numerosi momenti formativi. Dal 23 al 27 settembre infatti, tutti i giorni, sia mattina che pomeriggio, sono in programma corsi di rianimazione cardiopolmonare per il personale delle Forze dell’Ordine, per gli studenti delle Scuole Superiori e per volontari e laici, ma anche retraining e momenti informativi per gli studenti delle Scuole Medie.

“L’attenzione alla prevenzione nella fascia di età 45-55 anni è cruciale sia nell’uomo che nella donna. Nuovi studi hanno confermato che le malattie cardiovascolari colpiscono uomini e donne in modo diverso dagli uomini, con un’incidenza maggiore di eventi gravi post-menopausa – ribadisce la presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli –. Quest’anno, ampliamo il nostro focus con programmi specifici per la prevenzione sia al femminile che al maschile. Proseguono inoltre le iniziative educative nelle scuole di ogni ordine e grado, per formare giovani consapevoli e preparati sull’importanza delle manovre di primo soccorso e uso del defibrillatore”.

La UOC di Cardiologia ha in programma incontri formativi per gli assistiti che fanno uso di terapia con farmaci anticoagulanti, per prenotazioni si può contattare il reparto dalle 12:30 alle 13:30 telefonando al numero 0549 994525.

Infine è stato fissato un Open Day per la prevenzione del rischio cardiovascolare per la fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, per uomini e donne: l’appuntamento è per la giornata di martedì 2 ottobre dalle 8:30 alle 19 senza necessità di impegnativa da parte del medico, ma con prenotazione diretta al CUP, telefonando allo 0549 994889, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

“Le malattie cardiovascolari continuano a essere la principale causa di morte a livello globale, ma grazie a stili di vita sani, controlli regolari e accesso alle cure adeguate possiamo fare la differenza – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni –. Le istituzioni sanitarie di San Marino sono impegnate nel garantire cure di alta qualità e accessibili a tutti. Ringrazio i cittadini che partecipano attivamente ai nostri corsi di formazione, dimostrando una grande solidarietà e senso di responsabilità verso la comunità”.

“La Settimana del Cuore non è solo un evento di salute, ma un’importante occasione educativa. Abbiamo integrato nei programmi scolastici moduli specifici per sensibilizzare i giovani sui rischi cardiovascolari e sui comportamenti da adottare – afferma il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini –. Educare alla salute e promuovere stili di vita sani sono obiettivi fondamentali che ci vedono impegnati attivamente”.

“La prevenzione è il pilastro fondamentale delle nostre strategie sanitarie. Stiamo ampliando i nostri programmi di screening per le fasce di età più a rischio e acquisendo nuove tecnologie per il monitoraggio continuo dei parametri vitali – spiega il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere –. I risultati preliminari delle nostre campagne di prevenzione, compreso il progetto di screening cardiologico Cardio 50, sono estremamente positivi, grazie alla partecipazione massiccia dei cittadini. Questo ci motiva a continuare e a intensificare i nostri sforzi, garantendo sempre la massima attenzione e cura nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Grazie al Sovrano Militare Ordine di Malta per la collaborazione nell’attività di prevenzione cardiovascolare e a tutti coloro che hanno contribuito alle numerose attività e iniziative di prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari”.

Per tutta la settimana del cuore le tre Torri di San Marino saranno illuminate di rosso, per ricordare l’importanza della prevenzione cardiovascolare.

Ufficio Stampa, 19 settembre 2024

Locandina SETTIMANA DEL CUORE