San Marino. ISS. Un’esperienza speciale da tifoso per un ospite della RSA La Fiorina

Si è tenuto oggi pomeriggio, all’interno della RSA La Fiorina, un evento speciale dedicato a uno degli ospiti della struttura, il sammarinese Daniele Manzi.

Daniele ha 46 anni ed è grande tifoso dell’Internazionale di Milano: grazie a una sinergia messa in campo dagli educatori della UOC Assistenza Residenziale Anziani e la Croce Rossa Sammarinese, ha potuto partecipare lo scorso 4 maggio alla partita andata in scena al Mapei Stadium, Sassuolo – Inter.

Nell’occasione, ha ricevuto un video-messaggio dall’attuale Vice-Presidente del Club nonché storico capitano della squadra di Milano, Javier Adelmar Zanetti, che ha salutato affettuosamente il sammarinese, inviandogli un abbraccio e un incitamento a continuare a tifare neroazzurro. Proprio questo video-messaggio, insieme alle foto e video fatte durante la partita, è confluito in un filmato che è stato mostrato a tutti gli ospiti della struttura.

“Questa è solo una delle tante esperienze che, come RSA, abbiamo implementato nel corso degli anni per regalare momenti di socialità, anche fuori dalla struttura, ai nostri ospiti – dichiara la Direttrice della RSA Fiorina Cinzia Cesarini -. Voglio ringraziare in questa occasione i tanti educatori ed i volontari della Croce Rossa che rendono possibili queste attività”.

“L’evento di cui parliamo oggi conferma l’eccellente generosità e disponibilità del mondo del calcio e dei suoi dirigenti, nonché la capacità di generarlo e seguirlo nei dettagli da parte della nostra RSA, che documenta ancora una volta la capacità di offrire agli ospiti esperienze che vanno ben oltre l’accoglienza e il soggiorno all’interno della struttura residenziale – sottolinea il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere –. Un ringraziamento speciale va alla Direttrice Cinzia Cesarini, agli educatori e ai volontari della Croce Rossa, il cui impegno e dedizione sono fondamentali per realizzare anche queste attività. Grazie a tutti e un abbraccio a Daniele Manzi”.

Ufficio Stampa, 21 giugno 2024