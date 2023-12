San Marino. ISS. Vaccinazione antinfluenzale: ultimo open-day il 14 di dicembre 

Si terrà giovedì 14 dicembre, dalle 9 alle 16, l’ultimo open day dedicato alla campagna di vaccinazione contro l’Influenza stagionale. A differenza dei precedenti appuntamenti, è altamente consigliato effettuare la prenotazione al CUP, telefonando al numero 0549.994889, onde evitare possibili attese.

Attualmente sono oltre 3mila le cittadine e i cittadini sammarinesi, che hanno ricevuto l’immunizzazione aderendo alla campagna vaccinale, compresi anche quasi 200 piccoli pazienti in età pediatrica.

Come sempre, l’open day si terrà al punto vaccini dell’Ospedale di Stato al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo. Quest’ultimo appuntamento è stato previsto in ragione dell’andamento dell’epidemia influenzale, il cui picco è previsto al termine delle festività natalizie ed entro la prima metà di gennaio 2024.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è vivamente consigliata:

1) a tutte le persone con più di 60 anni;

2) ai bambini a partire dai 6 mesi d’età;

3) coloro che rientrano tra le categorie a rischio;

4) a tutti coloro che lavorano in ambiti strategici e sono esposti al rischio di contagio.

Si ricorda inoltre, che nelle altre giornate è sempre possibile ricevere la vaccinazione all’Ufficio Vaccinazioni al 2° piano del Centro Commerciale Azzurro, prenotandosi tramite CUP. Sono previste anche vaccinazioni a domicilio qualora ci siano persone e anziani impossibilitati a uscire da casa per motivi di salute.

L’Istituto Sicurezza Sociale ricorda infine che, ad eccezione dell’open day, in contemporanea alla vaccinazione antinfluenzale, è possibile richiedere la vaccinazione contro il Covid-19, prenotandosi sempre tramite CUP.

Per le vaccinazioni antinfluenzali in età pediatrica, si può prenotare tramite CUP oppure inviare una email a prevenzione.ped@iss.sm.

Ufficio stampa, 12 dicembre 2023