San Marino. ISS: Valutazione e prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro

L’opuscolo è stato realizzato dalla Medicina e Igiene del Lavoro ed è aggiornato a luglio 2024

Pubblicato il nuovo opuscolo sulla “Valutazione e prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro”, realizzato dalla UOS Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione, dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Presentato alle Associazioni di Categoria e alle Organizzazioni Sindacali nel mese di giugno, l’opuscolo rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, soprattutto in un periodo in cui le condizioni climatiche stanno diventando sempre più estreme.

Realizzato internamente all’Istituto, tale pubblicazione copre una vasta gamma di argomenti tra cui leggi e regolamenti pertinenti, misure di prevenzione raccomandate, e procedure da seguire in caso di emergenze legate al calore. Include inoltre una guida su come le aziende possono creare ambienti di lavoro più sicuri per prevenire lo “stress termico”, che può avere conseguenze gravi per i lavoratori.

“Questo opuscolo fornisce informazioni essenziali su come valutare e prevenire il rischio da stress termico, un tema di crescente importanza per i lavoratori esposti a temperature elevate – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. La nostra missione è garantire che tutti i lavoratori abbiano accesso alle risorse necessarie per proteggere la loro salute e sicurezza sul lavoro”.

“L’aggiornamento di questo opuscolo ha richiesto un percorso attento e meticoloso, che ha visto la collaborazione tra diversi esperti dei settori afferenti al Dipartimento Prevenzione dell’Istituto, che ringrazio – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Questo documento continua ad essere uno strumento prezioso che contribuirà a ridurre i rischi da stress termico nel corso di attività lavorative”.

Il documento è già disponibile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione dedicata a Medicina e Igiene del Lavoro del Dipartimento Prevenzione (Prevenzione e Ambiente), dove può essere scaricato gratuitamente, in particolare da aziende e lavoratori.

Ufficio Stampa, 25 luglio 2024