San Marino. Istanze d’Arengo: 24 le proposte dei cittadini presentate ai Capitani Reggenti

Ieri, la tradizionale cerimonia delle Istanze d’Arengo si è svolta presso Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Come consuetudine, l’evento si è tenuto la prima domenica dopo la nomina della nuova Reggenza. Il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, ha presentato le 24 richieste avanzate dai cittadini, che toccano vari aspetti della vita collettiva.

Tra le istanze, alcune mirano a sostenere la maternità e le famiglie, come la proposta di includere i periodi di congedo di maternità nel calcolo per la progressione di carriera, mentre altre chiedono l’estensione dei centri estivi per l’infanzia fino alla fine della stagione estiva. Si richiede anche di modificare le norme sulle visite fiscali per permettere ai dipendenti in malattia di risiedere fino a 40 km oltre il confine?.

In ambito educativo, i cittadini propongono l’introduzione di un’équipe psicopedagogica nelle scuole e il reclutamento di docenti universitari secondo criteri internazionali. Altri suggerimenti includono il diritto allo studio per studenti con disabilità e l’inserimento del teatro nei programmi scolastici. Inoltre, si chiede l’accesso gratuito ai musei europei per gli insegnanti sammarinesi tramite un’apposita certificazione.

Le questioni ambientali sono state anch’esse al centro dell’attenzione, con richieste per ridurre l’uso di plastica attraverso l’installazione di erogatori di acqua potabile nelle mense scolastiche e per contenere le emissioni di CO? limitando l’uso del riscaldamento e del raffrescamento negli edifici pubblici. Altri cittadini hanno chiesto una maggiore protezione del patrimonio arboreo, con il reimpianto degli alberi abbattuti, e fondi specifici nel bilancio per prevenire il dissesto idrogeologico?.

Tra le altre proposte troviamo anche misure per migliorare la sicurezza stradale, come l’installazione di autovelox ad Acquaviva e il rafforzamento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Inoltre, per contrastare la ludopatia, si chiede di vietare ai residenti l’accesso alle sale giochi. Un’istanza propone anche la deducibilità delle spese veterinarie per gli animali domestici?.

Ora queste richieste saranno valutate per l’ammissibilità e, in caso di accoglimento, discusse dal Consiglio Grande e Generale, in un ulteriore esempio di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica di San Marino.