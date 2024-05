San Marino. Istituti Culturali: Inaugurazione mostra “Donne al voto in Italia e a San Marino” presso la sede della Provincia di Rimini

Inaugura lunedì 13 maggio 2024 alle ore 11.30 presso la sede della Provincia di Rimini, in

via Dario Campana, 64 la mostra “DONNE AL VOTO IN ITALIA E A SAN MARINO”

organizzata dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme agli Istituti

Culturali della Repubblica di San Marino.

La mostra aveva già riscosso grande interesse l’autunno scorso quando venne inaugurata a

San Marino nello spazio espositivo della Pinacoteca di San Francesco suscitando l'interesse

della Consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Dott.ssa Adriana Venturi,

che l'ha fortemente voluta riproporre per sottolineare come il contributo delle donne in

politica, sia a San Marino che in Italia, sia importante.

La mostra, curata dalla storica Valentina Rossi con la collaborazione del direttore degli

Istituti Culturali, Paolo Rondelli, si compone di pannelli, con fotografie inedite e testi

esplicativi, per celebrare i 50 anni trascorsi dalla legge che, nel 1973, ha dato il via alla

possibilità, per le donne sammarinesi, di essere elette per cariche, impieghi e funzioni

pubbliche. Le attività di ricerca si sono concentrate in particolare sulle testimonianze orali,

alcune delle quali raccolte in un video nel quale sono presenti gli estratti di 24 interviste

con donne sammarinesi: “Dodici di loro – precisa la storica Valentina Rossi – hanno votato

nel 1964, mentre l’altra metà è stata eletta dal 1974 in avanti”. I pannelli si sviluppano

volutamente su due binari paralleli. La prima sezione presenta la vicenda italiana,

concentrata intorno al 2 giugno 1946. La sezione sammarinese, invece, propone un

excursus storico più ampio, nel tentativo di spiegare le tempistiche molto più lunghe e

dilatate che hanno portato le sammarinesi a vedersi riconosciuto il diritto. La mostra

descrive la storia del voto alle donne, in Italia e a San Marino, mettendo in rilievo le

differenze e le analogie di percorso tra i due Stati. Le dinamiche che hanno caratterizzato

l’esperienza italiana sono state ripercorse grazie alla consulenza scientifica di Patrizia

Gabrielli, docente di Storia Contemporanea all’Università di Siena.

Gli organizzatori esprimiamo soddisfazione per i risultati importanti che questa mostra

degli Istituti Culturali in collaborazione con UNIRSM, ha destato e sta destando in territorio

e fuori.

Sarà possibile visitare la mostra dal 13 maggio al 28 giugno, con orario continuato dalle ore

9 alle ore 16, dal lunedì al venerdì.